МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. При рассмотрении рублевых сбережений сочетание их сохранности и доходности, особенно в условиях высокой инфляции, является главным вопросом для инвестора. Приоритет сохранности характерен для инвестиций в облигации и банковские депозиты, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

"С учетом раскручиваемого маховика инфляции (прогноз — 7-7,5% по итогам 2021 года) реальная процентная ставка по банковским депозитам близка к нулю. Доходность по облигациям не сильно (на 0,25-0,5% годовых максимум) отличается от доходности по банковским депозитам, однако при благоприятной рыночной конъюнктуре к купонному доходу можно добавить доход от переоценки ценных бумаг, то есть разницы между ценами покупки и продажи", — указывает финансист.

Названы "мины", заложенные под курс рубля доходности по облигациям добавит налоговый вычет в размере 13% от инвестированной суммы, но не более 400 тысяч рублей в год, отмечает он.

Для удержания неквалифицированных инвесторов многие банки и инвесткомпании предлагают защиту капитала для сложных финансовых инструментов — таких, в частности, как паи биржевых инвестиционных фондов, чья доходность привязана к определенному индексу, например, Мосбиржи. Защита капитала, по словам Казанского, характерна также для смешанных инвестиционно-страховых продуктов (ИСЖ, НСЖ), которые, впрочем, выпускаются на довольно длительные сроки (3-5 лет).

Если приоритет инвестора смещается в сторону доходности, то есть смысл перенести акцент на инвестиции в долевые инструменты, полагает экономист. Смешанные фонды облигаций и акций могут принести инвестору до 15%-20% годовых. При этом, безусловно, существует риск обесценения инвестированных сумм.

"Инвестиции в недвижимость сейчас имеют весьма неопределенную перспективу доходности в связи с наметившейся тенденцией падения цен — прежде всего, на студии и "однушки", значительная доля которых ранее приобреталась в инвестиционных целях", — считает собеседник агентства.

Аналогичную осторожность стоит соблюдать при инвестициях в золото. Фонды, ориентированные на этот благородный металл, "обещают" до 9,5% годовых. Однако с ноября 2020 по ноябрь текущего года цена за унцию золота в долларах США упала на 3,5%, предупреждает Казанский.