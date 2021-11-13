МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Совершать операции с валютой в выходные дни и праздники не стоит: банки не могут точно знать, как откроются валютные торги в первый рабочий день и предпочитают подстраховаться, расширяя диапазон между ценой покупки и ценой продажи валюты. Самый выгодный курс, скорее всего, будет предложен банком в рабочее время, когда на бирже идут торги и фактор неопределенности для банка сведён к минимуму. Об этом агентству "Прайм" рассказывает директор компании "Единый Брокер" Артём Арзамасцев.

Эксперт научил, как правильно считать валюту по курсу типичный миф, не имеющий отношения к реальности.

"Всё зависит от ситуации на валютной бирже, где профессиональные участники торгов (как правило, банки), не склонны принимать решения по лунному календарю с оглядкой на астрологические прогнозы", — говорит он.

Так же существует целый ряд мифов, например, что к Новому году валюта обычно растёт. Специалист предлагает не принимать подобные домыслы во внимание и, тем более, заранее привязывать свои действия по покупке или продаже валюты к каким-то датам или праздникам.

"Лучше смотреть по текущей ситуации, анализировать новостной фон и принимать решения на основании того, как меняется ситуация в нашей стране и в мире", — поясняет Арзамасцев.

По его словам, наиболее простой и безопасный способ – это покупка валюты через мобильные приложения банков. Это занимает минимум времени, и покупать валюту таким образом можно в любой удобный для вас момент. К тому же этот способ по определению исключает все риски, связанные с наличными деньгами.

В целом, по его мнению, текущую ситуацию с курсом рубля по отношению к американскому доллару можно рассматривать как достаточно интересный момент для покупки валюты.