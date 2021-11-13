Брокер Арзамасцев: не стоит совершать операции с валютой в выходные дни и праздники
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Совершать операции с валютой в выходные дни и праздники не стоит: банки не могут точно знать, как откроются валютные торги в первый рабочий день и предпочитают подстраховаться, расширяя диапазон между ценой покупки и ценой продажи валюты. Самый выгодный курс, скорее всего, будет предложен банком в рабочее время, когда на бирже идут торги и фактор неопределенности для банка сведён к минимуму. Об этом агентству "Прайм" рассказывает директор компании "Единый Брокер" Артём Арзамасцев.
"Всё зависит от ситуации на валютной бирже, где профессиональные участники торгов (как правило, банки), не склонны принимать решения по лунному календарю с оглядкой на астрологические прогнозы", — говорит он.
Так же существует целый ряд мифов, например, что к Новому году валюта обычно растёт. Специалист предлагает не принимать подобные домыслы во внимание и, тем более, заранее привязывать свои действия по покупке или продаже валюты к каким-то датам или праздникам.
"Лучше смотреть по текущей ситуации, анализировать новостной фон и принимать решения на основании того, как меняется ситуация в нашей стране и в мире", — поясняет Арзамасцев.
По его словам, наиболее простой и безопасный способ – это покупка валюты через мобильные приложения банков. Это занимает минимум времени, и покупать валюту таким образом можно в любой удобный для вас момент. К тому же этот способ по определению исключает все риски, связанные с наличными деньгами.
В целом, по его мнению, текущую ситуацию с курсом рубля по отношению к американскому доллару можно рассматривать как достаточно интересный момент для покупки валюты.
https://1prime.ru/Financial_market/20211113/835161560.html