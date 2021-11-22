МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем колеблются в слабом плюсе в попытках начать отыгрывать недельные потери, свидетельствуют данные торгов. СФ предложил мониторить рынок нефти для увеличения добычи в рамках ОПЕК+

По состоянию на 14.35 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,2%, до 79,04 доллара за баррель, при этом утром она опускалась ниже 78 долларов, впервые почти за два месяца. Январские фьючерсы на WTI дорожают на 0,24%, до 76,14 доллара за баррель.

По итогам прошлой недели марка Brent потеряла 3,6%, WTI – 5,8%. А ранее в понедельник "черное золото" достигло минимума с 1 октября.

Основными факторами давления на нефтяные цены стали новости о том, что США попросили некоторые страны высвободить свои стратегические резервы для коррекции цен на нефть.

Кроме того, вспышки заболеваемости ковидом в некоторая частях Европы и Азии привели к вводу дополнительных ограничений на передвижение.

"СМИ в Японии сообщили ранее в понедельник, что Токио планирует выпустить нефть из своих стратегических резервов в рамках усилий, скоординированных с США, и что новые меры изоляции в Европе также являются причиной недавних падений цен на нефть", — сказал газете Wall Street Journal аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen).