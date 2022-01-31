МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Нефть дорожает в понедельник вечером, готовясь продемонстрировать сильнейший месячный рост с февраля 2021 года, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США в основном снижаются

По состоянию на 17.52 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,06%, до 88,56 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,08%, до 86,89 доллара.

За январь нефть марки Brent подорожала на 14,41%, а WTI — на 16%. Для обеих марок это сильнейший рост стоимости нефти с февраля 2021 года. В уходящем месяце стоимость марки Brent достигала 91 доллара за баррель, что является максимумом с 9 октября 2014 года.

Росту цен на нефть поспособствовали ожидания по спросу и предложению на рынке. С одной стороны, холодная зима в США поддерживает ожидания относительно повышенного спроса на нефть. С другой стороны, геополитическая напряженность между Россией и Украиной создает риски возникновения перебоев с поставками.

Кроме того, инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на среду. В этот день страны альянса примут решение о добыче нефти в марте. Рынки полагают, что они продолжат ежемесячно наращивать свою совокупную добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день в среднем.

"На этой неделе сильнейший импульс цены на нефть получат от встречи ОПЕК+, на которой альянс должен будет просигнализировать о готовности использовать свободные мощности для сдерживания сверхвысоких цен на нефть", — цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитика Rystad Energy Луиза Диксон (Louise Dickson).