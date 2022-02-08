МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжают опускаться на 2%, трейдеры оценивают перспективы поставок после переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает на росте доходности гособлигаций США

По состоянию на 18.33 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,13% — до 90,72 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 2,14%, до 89,37 доллара. Днем нефть дешевела на 1,9% и 1,7% соответственно.

Трейдеры продолжают оценивать базовые факторы рынка, ожидая и свежие данные на текущей неделе. Так, в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегераном. В случае отмены санкций иранская нефть может вернуться на рынок, и такой фактор негативен для нефтяных цен.

Сдерживает стоимость нефти и укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,27%, до 95,66 пункта. Более дорогой доллар делает нефть менее доступной для инвесторов, владеющих другой валютой.

Кроме того, на неделе ожидается порция важных данных для нефтяного рынка. Позднее в среду будет опубликован краткосрочный прогноз (STEO) минэнерго США, в среду — еженедельные данные о запасах и добыче в США, в четверг и пятницу выйдут ежемесячные доклады ОПЕК и МЭА.