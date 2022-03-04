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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220304/836263537.html
Рубль падает в начале торгов, евро обновил исторический максимум
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. Рубль падает в начале торгов пятницы, евро уже успел обновить исторический максимум в ходе низколиквидных торгов по этой валюте. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.19 мск рос... ПРАЙМ, 04.03.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс евро, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Рубль падает в начале торгов пятницы, евро уже успел обновить исторический максимум в ходе низколиквидных торгов по этой валюте. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.19 мск рос на 3,99 рубля — до 110 рублей, курс евро — на 7,4 рубля, до 125 рублей. Евро остается малоликвидным инструментом — к моменту выхода на исторический максимум в 125,97 рубля объем торгов составил лишь около 200 тысяч евро.