МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Рубль падает в начале торгов пятницы, евро уже успел обновить исторический максимум в ходе низколиквидных торгов по этой валюте. Аналитик посоветовал, что делать с долларовыми сбережениями

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.19 мск рос на 3,99 рубля — до 110 рублей, курс евро — на 7,4 рубля, до 125 рублей. Евро остается малоликвидным инструментом — к моменту выхода на исторический максимум в 125,97 рубля объем торгов составил лишь около 200 тысяч евро.