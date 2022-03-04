МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером подскакивают на 4% и готовятся завершить неделю максимальным почти за два года ростом, свидетельствуют данные торгов. Нефть с сюрпризом: санкции уже начали помогать России

По состоянию на 21.43 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 4,25%, до 115,12 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 5,05%, до 113,11 доллара.

В итоге уходящая рабочая неделя может стать "наиболее зелёной" для нефтяных котировок с мая 2020 года – на данный момент Brent подорожал на 17,4%, WTI – на 23%.

Причина для такого скачка стала напряженность в связи с ситуацией вокруг Украины, которая вызвала опасения за поставки нефти на мировой рынок. Кроме того, трейдеров беспокоят потенциальные санкций США против России в энергетическом секторе.

Инвесторы также оценивают данные еженедельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США, представленной американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes. За неделю по 4 марта их число сократилось на три, до 519 агрегатов.