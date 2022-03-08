МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте 52 российских корпораций и компаний до "CCC-" с "BBB-", рейтинг направлен на пересмотр с возможным понижением. Перестарались. Ситуация на рынке нефти выходит из-под контроля

Среди компаний и корпораций — "Лукойл", "Алроса", "Газпром", "Роснефть", "Северсталь", "Новатэк", "Ростелеком", "Мегафон", X5 Group, "Яндекс", РЖД и другие.

Отмечается, что такое действие было совершено на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.