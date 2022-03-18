МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ, Елена Гуринович. В пятницу Банк России после заседания совета директоров принял решение оставить ключевую ставку без изменений, на рекордно высоком уровне в 20% годовых. Другое важное заявление, сделанное главой регулятора Эльвирой Набиуллиной, касается торгов, которые не проводились на Московской бирже с 28 февраля: с понедельника, 21 марта, возобновятся аукционы ОФЗ. О том, как эти решения скажутся на финансовой ситуации в России, агентство "Прайм" спросило экспертов. Выкрутились. США попали в "дефолтную ловушку" из-за России

Решение оставить ключевую ставку на беспрецедентно высоком уровне является временной антикризисной мерой. Регулятор будет принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При стабилизации ситуации ставки будут снижаться, заверила Набиуллина.

Она отметила, что Банк России совместно с кабмином работают над мерами по смягчению последствий резкого изменения условий обслуживания кредитов по плавающей ставке для компаний из-за высокой ключевой ставки. "Принимая решение, мы будем учитывать необходимость масштабной структурной перестройки экономики. Мы будем проводить денежно-кредитную политику таким образом, чтобы дать время экономике адаптироваться к новым внешним условиям, но с учетом необходимости возвращения инфляции к цели в 2024 году", — отметила она в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ.

ДОРОГИЕ ПРОЦЕНТЫ ДЛЯ НИЗКОЙ ИНФЛЯЦИИ

"В конце февраля мы повысили ключевую ставку в первую очередь для того, чтобы противодействовать рискам для финансовой стабильности в условиях новых беспрецедентных санкций. Были приняты и другие стабилизационные меры. Что мы имеем сегодня: банковская система работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась", — сказала Набиуллина.

По состоянию на 11 марта инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 12,54%, сообщало Минэкономразвития. По итогам 2021 года рост потребительских цен составил 8,4% против 4,9% в 2020 году.

Несмотря на то, что ключевая ставка была необходима, чтобы сдерживать инфляционную спираль, регулятор прогнозирует, что в этом году, как и в следующем 2023-м, рост цен будет выше таргета. "Конкретные цифры прогноза по инфляции назвать сейчас сложно. Инфляция в этом году и, скорее, в следующем будет выше прежних оценок", — отметила Набиуллина.

Ключевая ставка в 20% наряду с повышенными требованиями банков к заемщикам на фоне возросшей неопределенности привела к значимому ужесточению условий банковского кредитования в стране, отмечает ЦБ и прогнозирует существенное ослабление кредитной активности. Однако на этом фоне властями приняты меры по стабилизации ситуации на финансовом рынке и регуляторные послабления, правительственные программы льготного кредитования поддержат доступность кредитных ресурсов для предприятий. Особенно это будет касаться наиболее уязвимых секторов, что смягчит масштабы ожидаемого снижения экономической активности. Выкрутились. США попали в "дефолтную ловушку" из-за России

"Рост ставок — временная антикризисная мера. Когда ситуация достаточно стабилизируется, ставки будут снижаться", — добавила она.

По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, ждать снижения ключевой ставки долго не придется. "В 2015 году тоже наблюдался резкий рост ставки до 17% годовых", — напомнил эксперт и добавил, что тогда уже через три месяца ставку начали снижать и за восемь месяцев она опустилась до 11%.

По прогнозу собеседника агентства, снижение ставки начнется в июне текущего года.

"Вероятно, что до конца года ставка уже начнёт снижаться. Но уверенности в этом нет: медианная оценка аналитиков для Банка России показывает, что они ожидают снижения только в 2023. Поэтому результат будет зависеть от перестройки экономики", — предупреждает директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

В свою очередь, директор по инвестициям "БКС Мир инвестиций" Михаил Кузин, возможно, в дальнейшем ключевую все-таки придется еще повышать, все будет зависеть от инфляции. "Сейчас ее поведение с трудом прогнозируемо. Но поджав инфляцию, ЦБ конечно перейдет к снижению", — считает он.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Набиуллина в своем выступлении отметила, что причинами роста инфляции в России в конце февраля — начале марта является ажиотажный спрос населения и возникшие у компаний перебои в логистических цепочках из-за санкций, а также проблемы в расчетах с зарубежными контрагентами из-за отключения SWIFT и платежных систем. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от скорости адаптации экономики к новым условиям.

Что касается товаров российского производства, на которые появился повышенный спрос (такие как мука, гречка, сахар), то на некоторые из них регулятор прогнозирует снижение цен после падения спроса.

Из-за новых санкций в виде заморозки золотовалютных резервов России регулятору и правительству пришлось пойти и на другую ограничительную меру: возвращение контроля за движением капитала.

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ДОЛГОЖДАННЫЕ ТОРГИ

Наверное, самое важное объявление, которого ждал сегодня от регулятора финансовый сектор - это решение возобновить торги на Московской бирже в понедельник в сегменте ОФЗ. "Мы приостановили торги на Московской бирже, чтобы избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации. Сейчас мы готовы постепенно их возобновлять. В понедельник в фондовой секции Московской биржи откроются торги облигациями федерального займа", — сказала она и добавила, что Банк России будет осуществлять покупки ОФЗ, чтобы предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность на этом сегменте в период возобновления торгов.

"После стабилизации ситуации на финансовых рынках мы планируем полностью продать этот портфель облигаций, чтобы нейтрализовать влияние данной операции на денежно-кредитную политику", — добавила Набиуллина.

"Как минимум рынок по ОФЗ не упадет ниже бидов ЦБ", — комментирует это решение Михаил Кузин. Их положение и определит уровень рынка. Ведь торгов не было с самого повышения ставки, поэтому пока четких ориентиров того, как будут развиваться события, нет.

По мнению Антонова, решение возобновить торги является позитивным сигналом для участников рынка. "Покупки поддержат долговой рынок", — отметил он и добавил, что позднее ЦБ сможет распродать свой портфель, когда стабилизируется рынок.

Пока остается неясным, сколько Банку России придется выкупать бумаг. "Только на реальных торгах мы увидим всю картину, сейчас невозможно сказать, какие объемы придется выкупать ЦБ", — прогнозирует представитель БКС и добавляет, что в любом случае регулятору наверняка удастся предотвратить панику на рынке.