МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером поднимаются на новостях из Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.19 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,64% — до 119,79 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,81%, до 113,25 доллара. Днем нефть дешевела.

Инвесторы оценивают новости об обстреле объектов Saudi Aramco. Как сообщила Саудовскому агентству новостей SPA арабская коалиция во главе с Эр-Риядом, правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) обстреляло станцию по распределению нефтепродуктов в Джидде на западе Саудовской Аравии, откуда бензин поступает на заправки города, попав по двум нефтехранилищам.

Связанные с поставками опасения поддерживают нефтяные котировки, при этом цены по-прежнему находятся на уровнях 2008 года в связи с антироссийскими санкциями. Россия и Саудовская Аравия являются одними из крупнейших производителей нефти в мире.

Инвесторы также оценивают данные еженедельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США, представленной американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes. За неделю по 25 марта их число выросло на семь агрегатов, до 531 штуки.