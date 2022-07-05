МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Объем торгов иностранными ценными бумагами на "СПБ Бирже" в июне снизился на 11% к маю, до 9,87 миллиарда долларов, сообщает торговая площадка. Мосбиржа возобновит торги на срочном рынке в вечернюю сессию

"Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" на "СПБ Бирже" по итогам июня 2022 года составил 9,87 миллиарда долларов, что на 10,65% меньше, чем в мае 2022 года (11,04 миллиарда долларов) и на 73,71% меньше, чем в июне 2021 года (37,53 миллиарда долларов)", — говорится в сообщении.

Среднедневной объем торгов иностранными ценными бумагами в июне снизился на 10,7% по сравнению с маем и составил 470 миллионов долларов. Участники торгов в режиме основных торгов в июне заключили 8,82 миллиона сделок против 10,2 миллиона сделок в мае. Количество активных счетов инвесторов в июне уменьшилось на 1,2% и составило 366,7 тысячи (371,2 тысячи в мае).

Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 1,72 миллиона. Сделки в июне заключались с 1 652 наименованиями акций и депозитарных расписок международных компаний.

Лидерами по объему торгов в режиме основных торгов иностранными ценными бумагами стали акции и депозитарные расписки таких эмитентов, как Tesla (22,52% от общего объема торгов в мае), Alibaba (6,27%), NVIDIA (3,99%), Coinbase (3,66%), Apple (3,55%), Advanced Micro Devices (2,78%), MicroStrategy Incorporated (2,28%), Carnival Corporation (1,87%), Boeing (1,39%) и Exxon Mobil (1,2%), оценила "СПБ Биржа".