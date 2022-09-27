МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Торговля на турбулентных валютных рынках стала похожа на игру в казино, говорят трейдеры. Им приходится разбираться в динамике рынков, чутко реагирующих на меры, принимаемые центральными банками и правительствами в попытке выправить свои экономики, пишет агентство Reuters. Названы причины аномального роста рубля

На прошлой неделе лишившиеся сна трейдеры работали на износ, разъясняя клиентам экстраординарные движения рынка: обвал до исторического минимума британского фунта, валютную интервенцию японского правительства для поддержки слабеющей иены и падение евро ниже паритета с долларом.

Над всем этим возвышается могучий доллар, который торгуется у 20-летних максимумов. Некоторые не видят конца этой изматывающей волатильности.

"Сейчас это действительно похоже на казино", — говорит Джон Дойл, вице-президент по биржевым операциям Monex USA. Он говорит, что сейчас ему приходится больше разговариваться с клиентами и проявлять повышенную осторожность из-за высоких рисков.

"Нам приходится быть особенно бдительными и строго следовать внутренней политике торговли, чтобы быть уверенными в том, что мы не принимаем на себя никаких необоснованных рисков, — отмечает Дойл. — Дисциплина стала ключевым фактором". Цена нефти Brent упала ниже 84 долларов за баррель впервые с 14 января

Рассчитываемый Deutsche Bank индекс исторической волатильности основных валют G7 в понедельник подскочил до максимума за два с половиной года 13,55.

За последние две сессии британский фунт упал примерно на 5% против доллара, показав худшую динамику с марта 2020 года. Его стали сравнивать с обычно более волатильными валютами развивающихся стран.

Иена держится вблизи 24-летних минимумов, хотя на прошлой неделе власти Японии впервые с 1998 года провели валютную интервенцию для ее поддержки.