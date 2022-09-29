МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Лондонская биржа металлов (LME) обсудит возможный запрет новых поставок российского металла на свои склады, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Эксперт спрогнозировал увеличение загрузки металлургических заводов России

"Биржа планирует начать обсуждение вопроса о том, следует ли ей блокировать новые поставки российского металла на свои склады и при каких обстоятельствах", — говорится в сообщении.

Уточняется, что начало обсуждений не означает принятие окончательного решения, однако этот шаг "знаменует изменение в подходе". При этом ранее, как добавляет издание, биржа заявляла, что не планирует предпринимать никаких действий против российских производителей, которые не попали под санкции, например против "Русала" и ГМК "Норильский никель".

Любой шаг LME по блокированию поставок из РФ может иметь значительные последствия для мировых рынков металлов, поскольку Россия является крупным производителем алюминия, никеля и меди, отмечает агентство. Подобная ситуация уже происходила, когда стоимость никеля на LME 8 марта из-за опасений по поводу поставок подскочила более чем вдвое и впервые в истории превысила 100 тысяч долларов за тонну.