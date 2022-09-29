СМИ: Лондонская биржа металлов обсудит запрет новых поставок из России
Bloomberg: Лондонская биржа металлов обсудит запрет новых поставок металла из России
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Лондонская биржа металлов (LME) обсудит возможный запрет новых поставок российского металла на свои склады, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Биржа планирует начать обсуждение вопроса о том, следует ли ей блокировать новые поставки российского металла на свои склады и при каких обстоятельствах", — говорится в сообщении.
Уточняется, что начало обсуждений не означает принятие окончательного решения, однако этот шаг "знаменует изменение в подходе". При этом ранее, как добавляет издание, биржа заявляла, что не планирует предпринимать никаких действий против российских производителей, которые не попали под санкции, например против "Русала" и ГМК "Норильский никель".
Любой шаг LME по блокированию поставок из РФ может иметь значительные последствия для мировых рынков металлов, поскольку Россия является крупным производителем алюминия, никеля и меди, отмечает агентство. Подобная ситуация уже происходила, когда стоимость никеля на LME 8 марта из-за опасений по поводу поставок подскочила более чем вдвое и впервые в истории превысила 100 тысяч долларов за тонну.