МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Швейцарский нефтетрейдер "Лукойла" Litasco в последние несколько месяцев переместил часть своих операций в Дубай (ОАЭ), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Дочка" "Лукойла" получит участок недр со значительными ресурсами газа

"Litasco, базирующаяся в Швейцарии, перевела не менее 15 человек в Дубай, где ранее было только представительство компании", — сообщает агентство.

Как сообщают источники агентства, среди тех, кто был переведен в Дубай, оказались глава отдела глобальной нефтяной торговли, трейдер средних дистиллятов, а также "команда по фрахтованию".

"Они постепенно переезжают в Дубай. Это неизбежно, учитывая… пакет европейских санкций, запрещающий с 5 декабря покупать российскую нефть", — цитирует Рейтер одного из собеседников.

ЕС ввел в действие очередной пакет санкций, который включает в себя, в частности, введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля будущего года — для нефтепродуктов.

Компания Litasco (Lukoil International Trading and Supply Company) — единый оператор международной торговли группы "Лукойл", осуществляет все её поставки и трейдинговые операции за рубежом. В состав Litasco входят дочерние компании и филиалы в США, Нидерландах, Казахстане и других странах.