МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена пересматривает условия потолка цен на российскую нефть, планируя смягчить условия применения ограничений, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Всемирный банк назвал условие действия потолка цен на российскую нефть

"Американские власти были вынуждены свернуть план по введению потолка цен на российскую нефть из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью цен на нефть, а также усилиями центробанков по борьбе с инфляцией", — говорится в публикации.

"Вместо лишения Кремля нефтяных доходов путем введения жесткого ограничения на цены… Соединенные Штаты и Европейский союз, вероятнее всего, установят более свободно управляемый потолок с большей ценой, чем предполагалось", — добавили там.

По данным собеседников издания, только страны "Большой семерки" и Австралия дали свое согласие на применение ограничений.

Ранее в октябре Bloomberg сообщал, что администрация США при определении предельной цены на российскую нефть учитывала, что это значение должно покрывать производственные затраты Москвы и стимулировать продолжение ею нефтедобычи. При этом более ранний план, представленный министерством финансов США, предполагал введение ценового "потолка" в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.

В Вашингтоне опасаются, что введение более низкого ценового предела на российскую нефть приведет к тому, что Москва ограничит экспорт "черного золота" на мировые рынки, тем самым спровоцировав новый скачок цен. В США вопрос роста цен на бензин в последние месяцы стоит очень остро, и многие аналитики называют его одним из наиболее уязвимых мест Демократической партии США в преддверии намеченных на ноябрь промежуточных выборов.

В среду министр финансов США Джанет Йеллен выступила с инициативой установить потолок цены на российскую нефть на уровне порядка 60 долларов за баррель. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.