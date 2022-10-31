АБУ-ДАБИ, 31 окт — ПРАЙМ. Трейдер Vitol с апреля перестал торговать российской нефтью, но пока продолжает продавать нефтепродукты по действующим контрактам, сообщил глава компании Рассел Харди. ОПЕК ожидает снижения добычи нефти и конденсата в России к 2027 году

"Как вы знаете, мы не торгуем российской нефтью с апреля… Мы торгуем небольшим количеством российских нефтепродуктов. У нас есть контракты, которые мы осуществляли и продолжаем осуществлять", — сказал Харди, выступая на конференции ADIPEC.

По его словам, дальнейшая торговля российским сырьём будет зависеть от того, как и будет ли имплементирован законодательство об ограничении цен на нефть и нефтепродукты из России.

"Потолок цен — метод, которым западные страны пытаются найти пространство для того, чтобы нефть продолжала поступать на рынок. Но само участие стран и компаний из G7 (в торговле нефтью и нефтепродуктами РФ — ред.) уже значительно снизилось, и может снизиться еще больше, потому что то, как законодательство, ограничивающее цены, вероятно, будет работать, заставит многих прекратить эту деятельность", — отметил Харди.

Глава Vitol считает, что новые санкции против энергоресурсов РФ пока вводиться не будут, так как сначала нужно посмотреть, как заработает эмбарго ЕС на российские нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля).

"Есть все еще 1 миллион баррелей нефти и 1 миллион баррелей нефтепродуктов, которые должны уйти с европейского рынка, найти новые рынки, а Европе нужно будет найти что-то взамен… Так что да, можно предпринимать дальнейшие шаги, но очевидно, что это повлияет на цену. Поэтому на данном этапе нужно попытаться сохранить баланс", — заключил он.