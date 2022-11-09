МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск продал 19,5 миллиона акций автопроизводителя Tesla на сумму практически 4 миллиарда долларов, следует из документа комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). СМИ узнали, что Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным

Состояние Маска, как ранее сообщалось, уменьшилось ниже 200 миллиардов долларов в связи с колебаниями курса акций Tesla, произошедших на фоне покупки бизнесменом компании Twitter.

С конца октября, когда Маск по решению суда закрыл сделку по приобретению Twitter, акции Tesla понизились в цене уже на 15,04%.

В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по покупке компании Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, а также создать совет модерации контента. Пока совет не заработает, он намерен не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.