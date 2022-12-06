МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. "Лукойл-Западная Сибирь", дочерняя компания "Лукойла", стала победителем прошедших 5 декабря аукционов на два крупных участка углеводородов, расположенных рядом с проектом "Роснефти" "Восток Ойл" на Таймыре, сообщили журналистам в Роснедрах. Разработка недр в Киргизии перейдет к государству

Участки расположены на территории Таймырского муниципального района Красноярского края. За них боролись также "Норильскгазпром" и Красноярская нефтегазовая компания.

Южно-Паютский участок с итоговой ценой 39,879 миллиона рублей (начальная — 18,127 миллиона) обладает ресурсами нефти по категории D1 (перспективные) — 4 миллиона тонн, по D2 (прогнозные) — 2,5 миллиона тонн, растворенного газа — 92,4 миллиарда кубометров (D1) и 40 миллиардов (D2), конденсата — 0,8 миллиона тонн (D1), 0,2 миллиона тонн (D2).

На Южно-Ушаковском участке финальной стоимостью 10,054 миллиона рублей (начальная — 4,570 миллиона) ресурсы газа по D1 составляют 39,8 миллиарда кубометров, по D2 — 9,9 миллиарда кубометров, конденсата — 0,4 миллиона тонн (D1) и 0,1 миллиона тонн (D2).

Как сообщали ранее РИА Новости в Роснедрах, Южно-Паютский и Южно-Ушаковский соседствуют с участками "Лукойла-Западной Сибири", а также общества "Восток-Ойл", владеющего месторождениями на одноименном проекте "Роснефти", и его дочернего предприятия "Тагульское".

Также 5 декабря должны были состояться аукционы на еще два участка на Таймыре — Ново-Надеждинский и Восточно-Надеждинский, однако побороться за них вызвался только "Сургутнефтегаз". Согласно регламенту, как единственный участник он может получить лицензии на право пользования ими, уплатив за них разовый платеж — начальную стоимость плюс шаг аукциона.