МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций по основным биржевым индексам и ослабления рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Объем ФНБ за ноябрь увеличился на 15,43 миллиарда рублей

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи на следующей неделе поднимется на 0,74%, до 2194 пункта, РТС — до 1117 пункта.

Цена на нефть марки Brent вырастет более чем на доллар, до 77,6 доллара за баррель, курс евро на форексе будет около 1,052 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара повысится на 9 копеек, до 62,52 рубля, евро — на 19 копеек, до 65,74 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Нас ждут важные события – заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США (13-14 декабря), Европейского центрального банка (15 декабря) и Банка России (16 декабря), на фоне которых инвесторы могут проявлять осторожность, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Важнейшие статданные будущей недели – ноябрьский индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (вторник), а также финальные оценки ноябрьских производственных PMI в еврозоне и Штатах (пятница). Также во вторник состоится внеочередное заседание Совета министров энергетики ЕС, в повестке которого – вопрос потолка цен на российский газ. В этот же день ОПЕК представит свой ежемесячный отчет", — также напоминает аналитик.

Настроения на мировых площадках ухудшаются, на рынки поступает поток новостей, касающихся нарастающих рисков рецессии в развитых странах в следующем году, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Тем не менее, со стороны экономических данных такой сценарий не подтверждается, пока речь идет, скорее, о мягкой просадке экономики и возможного непродолжительного снижения ВВП в первые два квартала 2023 года, считает он.

Позитивным для рынков является смягчение карантинных ограничений в Китае и возможность введения дополнительных стимулов для поддержки экономики, добавляет Евстифеев.

Андрей Манько из РИА Рейтинга считает, что предстоящая неделя пройдет в основном в оптимистичном ключе в части мировых фондовых индексов. Решение по ставке в США и комментарии по итогам заседания, вероятно, поддержат акции корпораций и цены на сырьевые товары, полагает он.

Цена на нефть, которая падает несмотря на введение потолка по поставкам из России, на взгляд Георгия Ващенко из Freedom Finance Global, может вернуться в коридор 80–90 долларов за баррель сорта Brent.

Манько ожидает возврат котировок нефти выше 80 долларов за баррель марки Brent, кроме того, повысятся цены на 3-7% по многим другим биржевым сырьевым товарам. Рубль после ослабления вышел на "планку" около 62,5 рубля за доллар

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Волатильность курсов на российском валютном рынке немного увеличилась на фоне комментариев авторитетных аналитиков, но поводов для заметного ослабления рубля нет, полагает Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

На российском рынке главным событием недели станет заседание Банка России, итоги которого традиционно будут раскрыты в пятницу, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Учитывая повышенные уровни неопределенности, ЦБ, вероятно, сохранит ставку на уровне в 7,5% годовых, предоставив рынку нейтральный сигнал. На этом фоне влияние итогов декабрьского заседания ЦБ на российский рынок может быть ограниченным. Если санкционный новостной фон не будет особенно негативным, курс доллара на следующей неделе может двигаться в диапазоне 61,75-63,25 рубля за доллар", — оценивает он.

ЕЦБ и ФРС синхронно поднимут ставки, не уменьшая разрыв между ними, что позволит евро продолжить укрепление на фоне более мягкой, чем ожидалось, рецессии, рассчитывает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Банк России оставит ключевую ставку неизменной, но ужесточит сигнал, указав на ухудшившийся баланс проинфляционных и дизинфляционных рисков", — ожидает он.

Впрочем, рубль получит поддержку от декабрьского налогового периода, полагает Андрей Манько из РИА Рейтинга. Правительство установило ввозные пошлины в 35 процентов на некоторые товары

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

На горизонте будущей недели вероятно усиление санкционного давления – ЕС готовится ввести очередной пакет санкций, который среди прочего предусматривает ограничения в отношении технологического и финансового секторов, отмечает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". По его мнению, индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2100-2250 пунктов, по РТС – 1020-1170 пунктов.

"Индекс Мосбиржи остается в боковике, двигаясь в узком диапазоне 2166-2200 пунктов, изредка стараясь закрепиться выше верхней границы. На российским фондовом рынке доминирует безыдейность, что выливается в довольно скромные объемы торгов", — говорит Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

"Опасения рецессии в США и снижения спроса в Китае будут быстро отыграны. Это потянет наверх и российский рынок. Возглавить рост способны акции Сбербанка, который представил хорошие результаты за 11 месяцев", — считает Ващенко из Freedom Finance Global.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

В четверг АФК "Система" опубликует финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2022 года, напоминает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Из наиболее интересных идей, которые мы видим сейчас, это бумаги "Полюса" — благодаря высоким ценам на золото, акции "Норникеля" — мы надеемся, что компания объявит о выплате дивидендов за девять месяцев до конца года, а также бумаги "Магнита" ввиду накопившейся перепроданности. Интересны и акции ТМК — мы позитивно оцениваем бизнес компании и возможных дивидендов за 2022 год", — говорит Головинов из Промсвязьбанка.

Ващенко из Freedom Finance Global считает, что лидерами роста могут стать акции производителей цветных и драгоценных металлов. Также котировки "Газпрома" могут отыграть новость об индексации тарифов на газ на внутреннем рынке и росте цен на внешних, по его мнению.

Манько из РИА Рейтинга полагает, что лучше рынка будут акции банков и бумаги с хорошей дивидендной историей, а хуже рынка — строительные компании и металлурги.