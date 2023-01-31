МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Переориентация российской экономики на восточное направление, импортозамещение, рост тарифов на услуги компаний отрасли, а также надежды на возвращение к дивидендным выплатам окажут поддержку бумагам транспортного сектора в ближайшее время, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Юрист раскрыл, когда должников временно лишают права водить машину

С 1 октября индекс транспорта (MOEXTN) на Московской бирже вырос более чем на 20%. В индекс, в частности, входят бумаги Globaltrans (+15,5% за указанный период), ДВМП (+9%), НМТП (+10,7%), "Совкомфлота" (+40%).

"Основным драйвером роста сектора и отдельных бумаг в данном случае выступает фактор предполагаемого импортозамещения и возможного роста загруженности указанных эмитентов (транспортной отрасли — ред). Россия крайне большая по протяженности страна и рост товарооборота в рамках "глобального поворота на Восток" может и должен в перспективе привести к росту товарооборота, который просто невозможен без участия "транспортного цеха", — говорит Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест".

Елена Кожухова из "Велес Капитала" согласна с ним и считает, что оптимизм в транспортном секторе в последние месяцы во многом обеспечивается надеждами на увеличение экспорта в азиатском направлении по мере перестройки бизнеса крупнейших компаний в связи с вводом санкций Европой.

Основным риском в этих условиях является возможность общего сокращения экспорта и транспортировки из-за повышенных тарифов, логистических сложностей и потенциального замедления спроса в том числе внутри страны, добавляет она.

"На наш взгляд, полноценным отраслевым индексом транспортный сектор можно считать с большой натяжкой, поскольку он включает в себя компании, бизнес-палитра которых отличается весьма существенно, хотя в общем и целом все они имеют отношение к перевозке пассажиров и грузов по железной дороге, воде и воздуху", — считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"По этой причине мы не смотрим на индекс "Транспорта" как на цельный сектор, а оцениваем компании-компоненты как отдельные истории", — добавляет он.

GLOBALTRANS

Позитивными факторами для бумаг Globaltrans являются сохранение высокого уровня ставок на вагоны и полувагоны ввиду повышения спроса на них, наличие долгосрочных сервисных контрактов и контрактов с клиентами, а также общая переориентация перевозок в восточном направлении, отмечают Максим Кондратьев из УК "Первая" и Наталия Пырьева из "Финама". Узбекистан и Россия обсуждают афганский транспортный коридор

Кондратьев считает, что Globaltrans, вероятно, сможет показать высокий уровень доходов как за 2022 год, так и в первой половине 2023 года.

Кирилл Терещенко из "РСХБ Управление активами" отмечает, что рост расстояния перевозок должен поддержать тарифы на полувагоны, которые, согласно ожиданиям рынка, могут снизиться со своих пиковых значений до 1500-1600 рублей в сутки. Однако увеличение расстояний для перевозки не даст дисбалансу рынка полувагонов расшириться и тем самым удержит тарифы от дальнейшей просадки.

К рискам для бумаг компании аналитики относят зарубежную регистрацию и сложности с возобновлением дивидендных выплат и обратного выкупа акций.

Шульгин в свою очередь позитивно оценивает перспективы расписок Globaltrans, отмечая, что потенциальный возврат компании к выплате дивидендов может стать мощнейший драйвером роста.

"СОВКОМФЛОТ"

"Компания является одним из крупнейших в мире владельцев и операторов танкерного флота, используемого в транспортировке нефти и нефтепродуктов. И в этой связи компания является бенефициаром роста спроса на услуги фрахта со стороны российских нефтегазовых компаний, которые были вынуждены искать альтернативные мощности для фрахта и новые рынки сбыта после введения ограничений со стороны европейских стран на поставки нефти из РФ с 5-го декабря 2022 года", — считает Александра Фалкова из УК "Первая". Польша просчиталась: что придет на смену российской нефти

"Для "Совкомфлота" драйверы роста – стабильно высокие фрахтовые ставки, компания устранила проблему из-за отзыва британской страховки и может без ограничений заходить в порты других стран. К тому же компания заключает долгосрочные тайм-чартерные контракты для обслуживания шельфовых проектов и транспортировки газа", — говорит Пырьева.

Среди рисков для компании аналитик отмечает неустойчивость финансовых показателей ввиду сильной зависимости от рыночных условий и проблемы с поставками импортного оборудования для судостроения.

При этом, как и в случае с НМТП, риском для бумаг является низкая прозрачность деятельности компании, поскольку "Совкомфлот", как и НМТП, не публикует финансовую и операционную отчетность, отмечает Матвей Тайц из "Синары".

НМТП

"Бумаги НМТП с начала года подорожали на 10,7% поскольку увеличилась его загрузка из-за географической близости к азиатским странам, по сравнению с российскими Северо-западными морскими портами, из которых ранее отгружались поставки для европейских стран. При этом уже сообщалось о повышении тарифов, что приведет к еще большему увеличению выручки компании в первом квартале 2023 года", — говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. В РЖД заявили, что имеют возможность провозить больше грузов в Китай

С ним согласны Кожухова и Тайц, отмечающие серьезный рост тарифов на перевалку грузов в НМТП с 1 января как фактор роста доходов компании.

Риском в бумагах НМТП выступает отсутствие финансовых отчетов за прошедший год, из-за которого нет понимания положения дел в компании, отмечает Дмитрий Пучкарев, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций". При этом выход отчетности или новости о дивидендах могли бы стать драйвером роста акций, добавляет он.

ДВМП

Терещенко считает, что ДВМП станет одним из главных бенефициаров увеличения грузооборота на Дальнем Востоке. Кроме того, порты Дальнего Востока увеличили грузооборот контейнеров по итогам 2022 года при практически не изменившемся объеме грузооборота портов в России в целом, добавляет он.

Среди рисков для компании эксперт выделяет возможное падение грузооборота наливных грузов в 2023 году в связи со вступлением большого числа санкций в полную силу.

"Одновременно драйвером и риском для акций ДВМП является ситуация с обращением в доход государства пакетов мажоритарных акционеров компании. Если пакет останется у государства, вероятна негативная реакция в бумагах, так как рынок может закладывать риски сильного роста инвестпрограммы. Если же пакет будет продан акционеру, заинтересованному в раскрытии стоимости компании, выплате дивидендов, то бумаги должны позитивно переоцениться", — заключает Пучкарев.