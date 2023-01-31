МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Россия постепенно разворачивает экспортные потоки газа. На этом фоне одно за другим следуют сообщения, касающиеся планов создания газовых хабов для нужд Европы, до недавнего времени являвшейся ключевым рынком сбыта российского газа. Кому понадобятся такие хабы и кто сможет на них заработать? Польша просчиталась: что придет на смену российской нефти

ВСЮДУ ХАБЫ

О планах провести в Стамбуле 14-15 февраля 2023 года газовый саммит (Istanbul Gas Summit) сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза. Чиновник, в частности, сообщил, что на мероприятие приглашены представители стран-поставщиков природного газа Ближнего Востока, Средиземноморья и Центральной Азии, а также потребители из Европы.

"Турция продолжает "энергетическую дипломатию", нацеленную на превращение страны в хаб, — заявил министр. — Только за последний год делегации Минэнерго Турции посетили до 15 стран Центральной Азии и Персидского залива".

Также Донмез сообщил, что глава турецкой госкомпании Botas сейчас находится в Омане, с властями которого должен быть подписан контракт на закупку 1,4 млрд кубометров газа в год в течение 10 лет. Кроме того, Турция, по его словам, в настоящее время обсуждает с Болгарией возможность поставок "голубого топлива" в Северную Македонию, Румынию и Молдову.

Планы Анкары придать Турции роль важнейшего промежуточного звена в схемах поставок крупных объемов природного газа в Европу выглядят как логичное продолжение серии заявлений на высоких официальных уровнях, прозвучавших ранее. Напомним: впервые идею создания в этой стране газового хаба озвучил президент России Владимир Путин в ходе встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в октябре 2022 года. Лидер Турции публично поддержал это предложение.

Следует заметить, что анонсу газового саммита в Стамбуле предшествовало сделанное на днях заявление премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Глава итальянского правительства, находясь с официальным визитом в Ливии, призналась, что ее страна намеревается стать газовым хабом Европы. То есть фактически озвучила претензии, аналогичные тем, о которых заявляет Турция. На первый взгляд, у Мелони есть основания для оптимизма: итальянская Eni и ливийская NOC заключили крупнейшее с 2000 года соглашение о добыче газа, которая должна начаться в 2026 году и принести одной только Ливии 13 миллиардов долларов.

ИТАЛЬЯНСКАЯ МНОГОХОДОВКА

"Планы итальянцев можно рассматривать как пример восхитительного планирования и замечательной энергетической стратегии, которая накладывается на невменяемую политическую стратегию государства Италия в частности и Евросоюза в целом, — говорит заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. — Если мы посмотрим на планы Eni, то увидим, что годовая добыча после 2026 года должна достичь около 7,5 миллиардов кубометров в год. Дело в том, что Ливия до того, как Италия поддержала вооруженный переворот в этой стране, отправляла в Италию порядка 10 миллиардов кубических метров газа в год. После переворота поставки из этой страны стали, мягко скажем, непостоянными и резко скачущими по объемам. То есть стабильность поставок исчезла вместе с убийством Муаммара Каддафи".

После того, как Италия столкнулась с тем, что ливийское направление перестало быть надежным с точки зрения необходимых поставок газа, она была вынуждена увеличить закупки газа в Российской Федерации для компенсации этих выпавших объемов. Все было неплохо, но затем власти Италии поддержали антироссийские санкции, будучи членом Евросоюза, и поставки российского газа теперь осуществляются неравномерно. Итальянское руководство снова схватилось за голову и решило вкладывать деньги в ливийский газ, добавил эксперт. По сути это проект восстановления, который приведет лишь к тому, что поставки газа из Ливии в Италию выйдут на тот же уровень, на котором они были в конце "нулевых" или, может быть, немного превысят этот уровень, позволив частично компенсировать поставки из РФ.

"При физическом отказе от импорта газа из России через Австрию Италии нужны масштабные дополнительные источники газа, — соглашается заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. — Они вынуждены искать варианты расширения поставок из Северной Африки, где ситуация не блещет стабильностью и безопасностью. Так что это, скорее, дополнительная опция к поставкам через Турцию в форс-мажорных обстоятельствах. Тем более, что для поставок с турецкого хаба в Италию тоже требуется развития газотранспортной инфраструктуры". Последний хруст багета. В Европе идут протесты, которые могут обрушить все

Запасы газа в Ливии, согласно данным "Обзора мировой энергетики BP", на которые ссылается эксперт Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Кирилл Родионов, составляют 1,4 трлн кубометров (примерно столько же — в Норвегии). При этом оценка запасов газа в турецком секторе Черного моря в конце 2022 года была повышена до 0,7 трлн кубометров. Однако если добыча газа в Норвегии в 2021 году составила 114,3 млрд кубометров, то в Ливии — лишь 12,4 млрд кубометров.

"Да и в целом роль стран Северной Африки на европейском газовом рынке пока что остается невысокой, — констатирует Родионов. — Импорт газа из всех источников в странах ЕС в 2022 году, согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем Entsog, достиг 352,4 млрд кубометров. Из них лишь 10% — 36 миллиардов кубометров — приходились на трубопроводные поставки из стран Северной Африки".

Помимо трубопроводных поставок, Ливия в теории могла бы продавать сжиженный природный газ (СПГ), замечает специалист. "Однако к июлю 2022 года в Ливии не было не только ни одного действующего терминала, но и проектов в фазе строительства или предынвестиционной стадии", — указывает Родионов.

В ЦЕНТР АЗИИ И НЕ ТОЛЬКО

В свою очередь, поставки газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2022 году, как сообщил в декабре глава концерна Алексей Миллер, резко уменьшились: до 100,9 млрд кубометров с 185,1 млрд кубометров годом ранее. (При этом экспорт российского СПГ, по данным вице-премьера Александра Новака, вырос на 8%, до 46 млрд кубометров, что, впрочем, слабо повлияло на общую картину). И в 2023 году есть риск дальнейшего резкого сокращения: по пессимистичному прогнозу агентства Wood Mackenzie, до 20 млрд кубометров, указывает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

И хотя такой вариант развития событий маловероятен, ясно, что перед Россией остро стоит вопрос об альтернативных рынках сбыта.

Одна из возможностей — перенаправление в Центральную Азию некоторых объемов, которые раньше поступали в Европу. "Такие страны, как Узбекистан, испытывают сейчас сложности с импортом газа, — замечает Фролов. — Ввиду погодных условий, с которыми столкнулся и Узбекистан, и другие страны Средней Азии, в частности, Туркмения, поставки из России являются возможностью парировать возникающие риски. Сам по себе этот рынок не очень велик, но заметен. Тем более, нас связывает инфраструктура, построенная еще в советское время. В частности, газопровод "Средняя Азия — Центр", на котором также построены мощности по доочистке этого газа в районе Александрова Гая. Мы можем организовать поставки в Центральную Азию и проработать с этими странами, включая Узбекистан и Казахстан, возможности развития сотрудничества".

Но интересен не только сам по себе рынок Средней Азии, но и другие страны, которые имеют общие границы с этими бывшими советскими республиками. Оптимально было бы проработать возможность долгосрочных поставок российского газа в Китай через Центральную Азию. По словам Гривача, в этих странах живет более 40% населения планеты и перспективный спрос на энергию там очень высок.

Из России уже не один год поступают значительные объемы газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". Проект позволил увеличить экспорт "Газпрома" примерно на 16 млрд кубометров в 2022 году и добавит еще 22 млрд кубометров к 2025 году при полной загрузке, отмечает старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит. Европа познала истинную цену отказа от российского газа

Также "Газпром" обсуждает соглашение о поставках газа в объеме 50 млрд кубометров по трубопроводу "Сила Сибири — 2", напоминает эксперт. "Проект, на наш взгляд, интересен как "Газпрому" и России, так и Китаю, — делится специалист. — И такое соглашение вполне может быть достигнуто в 2023 году".

Надо признать: хотя процесс согласования цены, по которой китайская сторона будет получать дополнительные объемы топлива, вполне вероятно, окажется непростой процедурой, и Россия, и Китай в конечном итоге получат преимущества от развития долгосрочного сотрудничества в газовой сфере. Российский бюджет будет пополняться доходами от продажи сравнительно крупных объемов газа по долгосрочным контрактам с надежным покупателем, а Китай получит дополнительный источник недорогого газа в условиях опережающего развития экономики.

Таким образом, диверсификация направлений экспорта российского газа полностью отвечает интересам России и ее партнеров — как в случае с созданием хаба в Турции, так и в случае с наращиванием поставок в Китай или республики Центральной Азии.

В свою очередь, перспективы европейского рынка газа, даже если допустить пересмотр "зеленой" повестки, без стабильных поставок трубопроводных объемов "Газпрома" в новых реалиях представляются туманными.