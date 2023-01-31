МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чтобы накопить капитал, необходимо, как ни банально это звучит, начать копить. Однако помимо серьезных факторов, мешающих сформировать собственный финансовый актив, таких как недостаток знаний или денег, существуют эмоциональные ошибки. О том, каких "вредных советов" стоит избегать на первых порах инвестору в 2023 году, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела продаж УК "Первая" Андрей Макаров. Названы пять причин, мешающие новичкам заработать на бирже

В первую очередь, посоветовал специалист, не стоит "злоупотреблять с дофаминами".

"Когда человек берет, например, ипотеку, то ему приходится быть более дисциплинированным — каждый месяц выделять из своего бюджета определенную сумму. Он мог бы ее выделять и без кредита, но не хватает дисциплины, мотивации, потому что, делая мелкие покупки, мы получаем дофамин, один из так называемых гормонов счастья, прямо здесь и сейчас. Надо себя иногда баловать, но трата денег на мелкие вещи отвлекает нас от достижения действительно важных для жизни и благополучия целей — недвижимости, образования, накоплений", — отметил специалист.

Вторая ошибка — это отсутствие правильного ведения своего или семейного бюджета.

В день зарплаты нам кажется, что покупка нового гаджета — крошечная трата. Ее не стоит сравнивать с такой махиной, как собственная квартира. Это происходит из-за того, что мы оцениваем нашу трату здесь и сейчас, а не в совокупности на протяжении какого-то периода. Именно ведение бюджета позволит нам понять, сколько мы на самом деле тратим денег и на что. А также понять, от чего можно отказаться (не совсем, но частично).

Третья ошибка — недооценивать магию сложного процента.

"Что мне даст, если я буду откладывать по 15 тысяч в месяц? 180 тысяч в год? Так я и за 15 лет на квартиру не накоплю… А ведь еще есть инфляция…" Так мы думаем, когда "уговариваем" себя купить новый гаджет. Но мы забываем, что есть сложный процент, который с годами превращает даже небольшие (но регулярные) вложения в очень крупные суммы, о которых на старте мы и не задумывались", — пояснил собеседник агентства и напомнил, что чем дольше вы откладываете, тем более эффективен этот самый сложный процент. Аналитик раскрыл, как рубль обрушил надежды спекулянтов заработать

Четвертый промах при сколачивании капитала: инвестиции только в один инструмент, пусть даже в самый надежный. Собеседник напомнил, что в любые времена, даже в такие непредсказуемые, как сейчас, принцип диверсификации работал и продолжает работать. "Этот принцип позволят, с одной стороны, сохранить капитал во время турбулентности в экономике, с другой стороны заработать, если наступает период роста. Ни один актив не может расти всегда, поэтому свои вложения нужно распределять таким образом, чтобы были инструменты, которые позволяют получать прибыль в разные периоды. Например, акции позволят получить доход во время роста экономики, во время турбулентности — золото и облигации", — рассуждает Макаров.

Пятая ошибка: попытка прокатиться на волне хайпа.

"Хайп — штука иррациональная, а при вложении денег нужно быть прагматичным и опираться на какие-то фундаментальные понятия и факторы", — отметил он и добавил, что вложения нужно делать надолго, а мимолетный ажиотаж вокруг какого-либо продукта всегда ограничен во времени.

"На хайпе можно даже заработать, но это больше похоже на казино, потому что никто не может спрогнозировать, когда нужно вложиться и когда успеть выскочить", — сетует эксперт.

Шестая ошибка это поиск безрисковых и одновременно доходных инструментов.

"Любые вложения связаны с риском. Например, мы считаем, что купить квартиру для сдачи в аренду — безрисковое вложение. Но цены на квартиры, на аренду снижаются точно также, как могут снижаться акции и облигации на бирже. Разница лишь в скорости роста и снижения", — отметил эксперт.

Риск есть всегда, однако он может быть минимальным, а может быть высоким. Но. Чем выше потенциальный риск, тем выше и потенциальный доход, напомнил специалист.

Седьмая ошибка — это инвестиции в продукт, сути которого не понимаешь. Инвестстратег научил, как без потерь пережить любой кризис

"Прежде чем вкладывать, нужно обязательно изучить инструмент и организацию, которая его выпустила. Нужно точно понимать, как формируется доход в каждом инструменте, от каких факторов зависит, какие есть риски, какой горизонт вложений в каждом инструменте для достижения своих целей (например, вкладываться в акции лучше на 3-5 лет, а в облигации можно на 2-3 года), какие комиссии в каком случае вы заплатите", — отметил Макаров.



Ну и наконец восьмая ошибка при вложении денег, которая может стать фатальной — подписание финансовых документов, не читая их.

Важно понимать, что итоговая доходность того или иного продукта зависит от размеров всех комиссий, стоимость годового обслуживания, выполнения тех или иных условий (например, повышенный процент по накопительному счету гарантируется только при тратах от определенной суммы, а кэшбэк не начисляется на целый ряд категорий товаров и услуг). Гарантия дохода (или ее отсутствие) также прописывается в договоре. Помните, гарантировать доходность в инвестиционных инструментах запрещено законом, подытожил спикер.