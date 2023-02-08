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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230208/839724386.html
Нефть дорожает после выхода данных о снижении еe запасов в США
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Мировые цены на нефть в среду утром несколько растут, в то время как инвесторы обращают внимание на сведения о снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов... ПРАЙМ, 08.02.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, нефть, сша, фьючерсы на нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром несколько растут, в то время как инвесторы обращают внимание на сведения о снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растeт на 0,06%, до 83,74 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 77,34 доллара.
Трейдеры обращают внимание на статистику. По оценке Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 3 февраля снизились на 2,2 миллиона баррелей.
Официальные данные об этом будут опубликованы вечером американским минэнерго. Аналитики полагают, что запасы за неделю, напротив, выросли — на 2,5 миллиона баррелей.