МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром несколько растут, в то время как инвесторы обращают внимание на сведения о снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара слабо растет

По состоянию на 7.35 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растeт на 0,06%, до 83,74 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 77,34 доллара.

Трейдеры обращают внимание на статистику. По оценке Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 3 февраля снизились на 2,2 миллиона баррелей.

Официальные данные об этом будут опубликованы вечером американским минэнерго. Аналитики полагают, что запасы за неделю, напротив, выросли — на 2,5 миллиона баррелей.