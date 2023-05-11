МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть умеренно растут в четверг днем на данных о росте спроса на автомобильное и авиационное топливо в США, следует из данных торгов и комментария аналитика. Фондовые рынки Европы в основном растут

По состоянию на 13.13 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,55%, до 76,81 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,52%, до 72,94 доллара.

Рынки продолжали оценивать американскую статистику, опубликованную днем ранее. Так, общие стратегические запасы бензина в США сократились на 3,2 миллиона баррелей (на 1,4%), до 219,7 миллиона при прогнозе сокращения лишь на 1,2 миллиона баррелей. А запасы дистиллятов упали на 4,2 миллиона баррелей (на 3,8%) и составили 106,2 миллиона баррелей, хотя прогнозировалось снижение только на 0,8 миллиона.

Глава отдела товарных стратегий Saxo Bank A/S Оле Слот-Хансен (Ole Sloth Hansen), чье мнение приводит агентство Блумберг, считает, что отчет "был бычьим, учитывая рост спроса на бензин и топливо для реактивных двигателей".

Также рынки ожидают данных американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США, публикация которых запланирована на вечер пятницы. За предыдущую рабочую неделю, по 5 мая их число сократилось на четыре — до 588 агрегатов.