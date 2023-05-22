МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром демонстрируют снижение в ситуации неопределённости с американским госдолгом, свидетельствуют данные торгов. Боррель объяснил, зачем поднял вопрос об экспорте индийских нефтепродуктов

По состоянию на 7.47 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,77%, до 75 долларов за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,78%, до 71,13 доллара.

Белый дом и республиканцы, контролирующие палату представителей в конгрессе, продолжают переговоры о повышении предельного потолка величины государственного долга США. Спикер палаты представителей США Кевин Мак-Карти отметил, что позже в понедельник встретится с президентом страны Джо Байденом для переговоров по этому вопросу.

Сохраняющаяся неопределенность вокруг перспектив госдолга заставляет нефтяных трейдеров больше уходить от риска, что приводит к снижению нефтяных котировок.