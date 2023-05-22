МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром демонстрируют снижение в ситуации неопределённости с американским госдолгом, свидетельствуют данные торгов.

Жозеп Боррель

Боррель объяснил, зачем поднял вопрос об экспорте индийских нефтепродуктов

По состоянию на 7.47 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,77%, до 75 долларов за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,78%, до 71,13 доллара.

Белый дом и республиканцы, контролирующие палату представителей в конгрессе, продолжают переговоры о повышении предельного потолка величины государственного долга США. Спикер палаты представителей США Кевин Мак-Карти отметил, что позже в понедельник встретится с президентом страны Джо Байденом для переговоров по этому вопросу.

Сохраняющаяся неопределенность вокруг перспектив госдолга заставляет нефтяных трейдеров больше уходить от риска, что приводит к снижению нефтяных котировок.