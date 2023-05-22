МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Биржевая стоимость меди в понедельник показывает снижение на 1%, рынки оценивают перспективы спроса на промышленный металл, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота снижается на ожиданиях новостей из США

По состоянию на 8.39 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 1,37%, до 3,6818 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,97%, до 8 251,5 доллара, алюминия — осталась на уровне предыдущего закрытия в 2 283,5 доллара, цинка — увеличилась на 0,81%, до 2 479 долларов.

Одним из важных для рынка факторов является ситуация вокруг повышения потолка госдолга США. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти ранее заявил, что в понедельник встретится с президентом страны Джо Байденом для переговоров о повышении потолка госдолга. Возможность дефолта может вызвать волатильность на рынках, что негативно для стоимости меди и перспектив спроса.