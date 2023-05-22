МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Биржевая стоимость меди в понедельник показывает снижение на 1%, рынки оценивают перспективы спроса на промышленный металл, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.39 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 1,37%, до 3,6818 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,97%, до 8 251,5 доллара, алюминия — осталась на уровне предыдущего закрытия в 2 283,5 доллара, цинка — увеличилась на 0,81%, до 2 479 долларов.
Одним из важных для рынка факторов является ситуация вокруг повышения потолка госдолга США. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти ранее заявил, что в понедельник встретится с президентом страны Джо Байденом для переговоров о повышении потолка госдолга. Возможность дефолта может вызвать волатильность на рынках, что негативно для стоимости меди и перспектив спроса.