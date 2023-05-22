МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем замедлили снижение после прогноза роста спроса на данное сырье со стороны Азии, свидетельствуют данные торгов. Правительство актуализировало "дорожную карту" по нефтегазохимии

По состоянию на 13.15 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,04%, до 75,57 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI находится на уровне предыдущего закрытия в 71,69 доллара.

По словам топ-менеджера одного из ведущих независимых нефтетрейдеров мира Vitol, которые приводит агентство Рейтер, спрос на нефть во второй половине года увеличится на 2 миллиона баррелей в день за счет роста в Азии.

"Мы вступаем во вторую половину года, когда, в основном за счет роста спроса в Азии, миру потребуется еще около 2 миллионов баррелей в день", — сказал Майк Мюллер, президент Vitol Asia, на Ближневосточной нефтегазовой конференции в Дубае.