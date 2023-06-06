МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть немного снижаются во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. В мире разгорается битва за "белую нефть": что упустила Россия

По состоянию на 8.53 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,51% — до 76,32 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,62% — до 71,7 доллара за баррель.

Днем ранее на фоне новости о сокращении добычи стоимость нефти росла, но во вторник перешла к отрицательной динамике в свете сомнений о возможном увеличении спроса со стороны Китая. Так, альянс ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки.

Аналитик по нефти и газу из RHB Investment Bank Bhd Шон Лим (Sean Lim), чье мнение приводит агентство Блумберг, считает, что встреча ОПЕК+ подтверждает стремление обеспечить стабильность, но результаты встречи окажут минимальное влияние на рынок нефти.