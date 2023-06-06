МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили темпы снижения почти до 2%, свидетельствуют данные торгов. В мире разгорается битва за "белую нефть": что упустила Россия

По состоянию на 13.43 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,98% — до 75,19 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI снижались на 2,08% — до 70,65 доллара за баррель. Утром нефть дешевела примерно на 0,5%.

Трейдеры оценивают влияние на рынок решения ОПЕК+ по сокращению добычи. Альянс ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год дополнительные, так называемые добровольные, сокращения добычи отдельными странами. В том числе Россией и Саудовской Аравией – по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил о усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью продления.

"Саудовская Аравия по сути уступает здесь долю рынка, и эта стратегия не будет работать в долгосрочной перспективе. Риск дальнейших сокращений кажется маловероятным, учитывая реакцию рынка", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya). По словам эксперта, нефть может застрять в диапазоне торгов, пока рынки не увидят доказательства того, что экономика Китая продолжает восстанавливаться.