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2023-06-06T16:38:45+03:00
2023
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Всемирный банк снизил прогноз цены на нефть в 2023 году
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. Всемирный банк снизил прогноз цены на нефть в 2023 году до 80 долларов за баррель, в 2024 году улучшил оценку до 82 долларов за баррель, говорится в докладе международной... ПРАЙМ, 06.06.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, всемирный банк, мировые цены на нефть, прогноз
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 6 июн — ПРАЙМ. Всемирный банк снизил прогноз цены на нефть в 2023 году до 80 долларов за баррель, в 2024 году улучшил оценку до 82 долларов за баррель, говорится в докладе международной организации.
Согласно табличным значениям, указанным в документе, прогноз цены на 2023 год снижен на 8 долларов за баррель по сравнению с январским прогнозом, а на 2024 год — повышен на 2 доллара за баррель.
В 2025 году Всемирный банк ожидает роста нефтяных цен до 84,4 доллара за баррель.