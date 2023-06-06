ВАШИНГТОН, 6 июн — ПРАЙМ. Всемирный банк снизил прогноз цены на нефть в 2023 году до 80 долларов за баррель, в 2024 году улучшил оценку до 82 долларов за баррель, говорится в докладе международной организации. В мире разгорается битва за "белую нефть": что упустила Россия

Согласно табличным значениям, указанным в документе, прогноз цены на 2023 год снижен на 8 долларов за баррель по сравнению с январским прогнозом, а на 2024 год — повышен на 2 доллара за баррель.

В 2025 году Всемирный банк ожидает роста нефтяных цен до 84,4 доллара за баррель.