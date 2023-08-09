2023-08-09T08:22:47+03:00
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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230809/841347371.html
Нефть дешевеет после выхода данных о запасах в США
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. Мировые цены на нефть в среду утром опускаются после выхода данных Американского института нефти (API) о росте недельных коммерческих запасов в США, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 09.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром опускаются после выхода данных Американского института нефти (API) о росте недельных коммерческих запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.02 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,16%, до 86,03 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 82,78 доллара.
Инвесторы обращают внимание на данные API. По оценке организации, за неделю по 4 августа коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,1 миллиона баррелей. Официальные данные будут опубликованы управлением энергетической информации минэнерго страны в среду. Аналитики ожидают, что коммерческие запасы выросли на 0,6 миллиона баррелей.
Рынок также реагирует на экономическую статистику из Китая. Индекс потребительских цен (CPI) КНР- основной показатель инфляции — в июле 2023 года сократился на 0,3% в годовом выражении. Инвесторы следят за показателями экономики Китая, поскольку страна является одним из крупнейших импортеров нефти в мире.