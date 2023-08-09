МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду поднимаются после публикации еженедельной статистики по запасам этого сырья в США, следует из данных торгов. Запасы нефти в США за неделю выросли сильнее прогноза

По состоянию на 17.49 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,42%, до 87,39 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,78%, до 84,4 доллара. До выхода статистики нефть дорожала на 0,9% и 1,3% соответственно.

Рынки обращают внимание на данные из США. Так, запасы дистиллятов и бензина в стране за неделю по 4 августа опустились, тогда как рынки не ожидали изменений по сравнению с предыдущей неделей.

При этом коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 5,9 миллиона баррелей, прогнозировалось увеличение на 0,6 миллиона. Добыча нефти за неделю выросла на 400 тысяч баррелей в сутки — до 12,6 миллиона баррелей в сутки.

Продолжают поддерживать котировки нефти и риски вокруг поставок. В ночь на субботу, 5 августа, находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки украинского надводного дрона. Опасения по поводу поставок усилились в связи с неопределенностью в регионе, что поддерживает котировки.

"Нет никаких сомнений в том, что здесь присутствует сильный импульс, и трейдеры действительно игнорируют все плохие новости, заложенные в китайских данных", — приводит портал MarketWatch мнение аналитика Zaye Capital Markets Наима Аслама (Naeem Aslam). Днем ранее котировки нефти сдерживали данные о снижении экспорта и импорта Китая, крупного импортера и потребителя нефти.