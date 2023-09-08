МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. "СПБ биржа" не будет проводить торги ценными бумагами с листингом в Гонконге в связи с отменой торгов на Гонконгской фондовой бирже сегодня, 8 сентября, говорится в сообщении торговой площадки. Цены на топливо на российской бирже продолжают бить рекорды

"В связи с отменой торгов на Гонконгской фондовой бирже по причине сложных погодных условий "СПБ биржа" информирует о запрете подачи заявок в режиме основных торгов по ценным бумагам с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже с 08.00 мск 8 сентября 2023 года", — говорится в сообщении.

"СПБ биржа" – ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа "СПБ биржи" включает в себя дочерние операционные компании "СПБ клиринг" и "СПБ банк", осуществляющий функции расчетного депозитария.