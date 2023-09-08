2023-09-08T08:02:54+03:00
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https://1prime.ru/Financial_market/20230908/841689054.html
"СПБ биржа" не проведет торги бумагами с листингом в Гонконге
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"СПБ биржа" не будет проводить торги ценными бумагами с листингом в Гонконге в связи с отменой торгов на Гонконгской фондовой бирже сегодня, 8 сентября, говорится в сообщении... ПРАЙМ, 08.09.2023
рынки, новости, спб биржа, гонконг, ценные бумаги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. "СПБ биржа" не будет проводить торги ценными бумагами с листингом в Гонконге в связи с отменой торгов на Гонконгской фондовой бирже сегодня, 8 сентября, говорится в сообщении торговой площадки.
"В связи с отменой торгов на Гонконгской фондовой бирже по причине сложных погодных условий "СПБ биржа" информирует о запрете подачи заявок в режиме основных торгов по ценным бумагам с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже с 08.00 мск 8 сентября 2023 года", — говорится в сообщении.
"СПБ биржа" – ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа "СПБ биржи" включает в себя дочерние операционные компании "СПБ клиринг" и "СПБ банк", осуществляющий функции расчетного депозитария.