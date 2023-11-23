МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. ПАО "Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура"), крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы, предложит в рамках SPO на Московской бирже около 3,3 миллиона акций по цене от 900 до 968,5 рубля за акцию, сообщила компания. В ЦБ оценили последствия ведения санкций против Мосбиржи

"В рамках SPO продающие акционеры — ООО "Инарктика Северо-Запад" (казначейский пакет) и АО "ИГС Инвест" — предложат пакет обыкновенных акций компании в размере 3,3 миллиона акций, что составляет около 4% от общего количества акций", — говорится в сообщении. Ценовой диапазон предложения составит от 900,0 до 968,5 рубля за одну акцию.

"Ожидается, что итоговая цена не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, но будет установлена в границах ценового диапазона. Период сбора заявок на участие в SPO открывается с 23 ноября 2023 года и продлится до 29 ноября 2023 года включительно, но может быть закрыт досрочно по решению продающих акционеров", — говорится в сообщении.

В результате SPO компания планирует увеличить долю акций в свободном обращении до не менее 18%, часть средств будет направлена на развитие бизнеса.