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2023
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"СПБ биржа" временно приостановила торги
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"СПБ биржа" приостановила с 7.50 мск торги ценными бумагами из-за технического сбоя, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с пунктом 17 приложения 4 к положению... ПРАЙМ, 29.12.2023
индексы, рынки, новости, торги, россия, спб биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. "СПБ биржа" приостановила с 7.50 мск торги ценными бумагами из-за технического сбоя, следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с пунктом 17 приложения 4 к положению о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденном Банком России 17.10.2014 № 437-П, ПАО "СПБ биржа" сообщает о приостановке в 7.50 организованных торгов ценными бумагами", — говорится в сообщении.
"Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно", — добавили там.