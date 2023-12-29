МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. "СПБ биржа" приостановила с 7.50 мск торги ценными бумагами из-за технического сбоя, следует из сообщения торговой площадки. Набиуллина назвала объем заблокированных бумаг на СПБ Бирже из-за санкций

"В соответствии с пунктом 17 приложения 4 к положению о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденном Банком России 17.10.2014 № 437-П, ПАО "СПБ биржа" сообщает о приостановке в 7.50 организованных торгов ценными бумагами", — говорится в сообщении.

"Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно", — добавили там.