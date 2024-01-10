МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Расчетный депозитарий "СПБ Биржи" — "СПБ Банк" — представил Минфину США стратегию разблокировки активов, говорится в сообщении депозитария. Набиуллина назвала объем заблокированных бумаг на СПБ Бирже из-за санкций

"СПБ Банк" — расчетный депозитарий "СПБ Биржи", где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, вместе с международными юристами в начале января представили Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) стратегию разблокировки активов", — указывается в сообщении.

"До сведения представителей Управления по контролю за иностранными активами Минфина США была доведена информация о "СПБ Банке" и о том, что санкционные ограничения затронули активы большого количества неподсанкционных физических лиц. Мы ожидаем от OFAC утверждения плана действий для "СПБ Банка". Параллельно "СПБ Банк" ведёт работу по подготовке документов, необходимых для разблокировки активов", — приводятся в сообщении слова ведущего юриста "СПБ Банка", руководителя проекта по разблокировке активов, попавших под ограничение после 2 ноября 2023 года, Олега Нафикова.

О новостях "СПБ Банк" будет информировать участников рынка на Информационном портале о разблокировке иностранных активов и на своём официальном сайте, напоминает депозитарий.

"Сроки реализуемой им стратегии не связаны с окончанием срока действия лицензии №76А (31 января 2024 года), выданной не "СПБ Бирже" или "СПБ Банку", а их иностранным контрагентам, которые не готовы руководствоваться этим документом как основанием для перевода заблокированных активов со счетов "СПБ Банка". По мнению иностранных контрагентов, эта лицензия не охватывает операции по выводу активов участников торгов и их клиентов, поэтому разблокировка активов, учитываемых указанными контрагентами, невозможна без дополнительных разъяснений OFAC", — также напоминает депозитарий.