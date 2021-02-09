МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Разговоры о том, что мир вскоре откажется от доллара, происходят регулярно. Однако в реальности такое возможно еще очень не скоро — возможно, процесс займет десятилетия, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

Февральский доллар окажется в яме сомнений: расти ему или падать

"Отказаться от доллара – значит, найти ему адекватную замену, но такой валюты пока нет, ни евро, ни китайский юань, ни другие фиатные валюты пока не способны заменить доллар", — отмечает Иванов. На это потребуется очень много времени. Должен произойти ряд событий, таких как появление альтернативной резервной валюты или нескольких валют, активизация расчетов в нацвалютах между странами, снижение роли США в мировой экономике. Все это не может случиться одномоментно.

"Если и произойдет отказ от доллара в качестве основной резервной валюты, то этот процесс будет постепенным и очень длительным – возможно, десятки лет", — заключает эксперт.

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