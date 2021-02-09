2021-02-09T03:03:00+03:00
2021-02-09T03:03:03+03:00
2021-02-09T03:03:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210209/832994705.html
Аналитик назвал срок, когда мир полностью откажется от доллара
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Разговоры о том, что мир вскоре откажется от доллара, происходят регулярно. Однако в реальности такое возможно еще очень не скоро — возможно, процесс займет десятилетия, рассказал... ПРАЙМ, 09.02.2021
китайский юань, евро, доллар, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83297/23/832972382.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83297/23/832972382.jpg
https://1prime.ru/images/83297/23/832972381.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83297/23/832972381.jpg
https://1prime.ru/images/83297/23/832972369.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83297/23/832972369.jpg
https://1prime.ru/experts/20210125/832882227.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Разговоры о том, что мир вскоре откажется от доллара, происходят регулярно. Однако в реальности такое возможно еще очень не скоро — возможно, процесс займет десятилетия, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.
Вся финансовая мировая система построена на долларе, 80% торговых сделок происходит в американской валюте, золотовалютные резервы всех государств мира на 70% состоят из долларовых накоплений.
"Отказаться от доллара – значит, найти ему адекватную замену, но такой валюты пока нет, ни евро, ни китайский юань, ни другие фиатные валюты пока не способны заменить доллар", — отмечает Иванов. На это потребуется очень много времени. Должен произойти ряд событий, таких как появление альтернативной резервной валюты или нескольких валют, активизация расчетов в нацвалютах между странами, снижение роли США в мировой экономике. Все это не может случиться одномоментно.
"Если и произойдет отказ от доллара в качестве основной резервной валюты, то этот процесс будет постепенным и очень длительным – возможно, десятки лет", — заключает эксперт.
Читайте также: "Другие доллары". Неожиданная изнанка мира валютных курсов