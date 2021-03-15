МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Когда курс иностранной валюты начинает снижаться, продавать доллары становится выгодно, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Школы Бизнеса "Синергия" Антон Емельянов.

"Продажа валюты также может оказаться удачной во время роста цен на нефть. В этой связи возможность снижения курсов иностранных валют наиболее вероятна. Ведь экспортеры и так получают большой объём валютной выручки, которая в свою очередь давит на валютный рынок", — отметил эксперт.

"Идеальный шторм" рубля. Как может измениться баланс сил в марте курса валют может также повлиять положительное сальдо внешнеторгового баланса. По словам экономиста, это означает, что в страну поступает больше валюты, чем уходит.

Если говорить о формате валютных инвестиций, то валюта в сейфе не самая удачная мысль. Если вы хотите сохранить средства и не потерять в доходности, лучше всего открывать валютные вклады в банках или приобретать долговые обязательства, советует Емельянов.

"Если же ваша цель в получение высокой доходности валютных активов, то сегодня для частных инвесторов открыты возможности торговли на биржах акциями иностранных компаний. В этом случае можно хорошо заработать, но необходимо помнить о высоких рисках", — заключил он.

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