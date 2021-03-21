МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В краткосрочной перспективе не стоит обменивать рубли на доллары тем, для кого эти рубли не являются излишками, а служат для покрытия их текущих расходов и поддержания текущего уровня жизни, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков.

"Курс доллара претерпевает значительные колебания как в целом, так и в последнее время. Поэтому не стоит рассчитывать улучшить свое благосостояние за счет вложений в него своих текущих денежных средств", — отметил эксперт.

Экономист объяснил, нужно ли срочно менять доллары на рубли может пойти как в направлении роста, так и в направлении падения.

Кроме того, даже если будет наблюдаться рост курса доллара, то для большинства граждан и предприятий, не имеющих прямого выхода на биржу, чтобы осуществлять сделки купли-продажи по биржевому курсу, экономический эффект от этого роста может быть "съеден" за счет банковских комиссий и курсов, по которым эти операции могут быть проведены через банк.

То есть в краткосрочной перспективе следует придерживаться правила, что деньги стоит держать в той валюте, в которой ты их тратишь. А для подавляющего большинства россиян такой валютой являются все-таки российские рубли.

Эксперт объяснил, почему инвесторам надо продать доллары

Во-первых, это конечно заработать на росте курса доллара, так как в более длительной перспективе данная вероятность более велика.

А во-вторых, по мнению финансиста, в валюту стоит вложиться тем, кто рассчитывает совершать зарубежные поездки по мере открытия границ и там эту валюту тратить.

"В последнем случае, граждане фиксируют курс валюты, которую они планируют потратить в зарубежных поездках, тем самым защищая себя от лишних расходов на покупку этой валюты в будущем по возможно более высокому курсу. В любом случае, какая бы цель не преследовалась, в иностранную валюту стоит вкладывать только излишки денежных средств, которые не нужны на покрытие текущих и прогнозируемых расходов", — подчеркнул Марков.



