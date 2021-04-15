МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Неопределенность в отношении новых санкций США против России снята, теперь рубль может возобновить укрепление, такое мнение РИА Новости высказал инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.

Официальное введение санкций оказалось ожидаемым событием, поэтому рубль достаточно спокойно отреагировал на них, отмечает Суверов. "Снятие неопределенности, по классике, стало фактором разворота тенденции, которая отмечалась в ожидании события. Рубль стал быстро компенсировать утреннее падение", — рассуждает эксперт.

Важно, что запрет наложен только на первичное размещение госбумаг, которое в последнее время и так не очень использовалось нерезидентами; на вторичном рынке покупать российский госдолг по-прежнему можно, говорит Суверов. Для дальнейшей динамики важно, чтобы анонсированная на этой неделе встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась, отмечает эксперт.

Рубль сдержанно отреагировал на новые санкции США

В этой связи и на фоне ожидаемой деэскалации вокруг восточной Украины рубль продолжит укрепляться и последние пики в 78,05 рубля за доллар (на прошлой неделе) и 92,85 рубля за евро (сегодня) пока останутся не побитыми, оценивает Суверов.

Максимумы четверга по доллару (77,55 рубля) и евро (92,85 рубля) были достигнуты утром на ожиданиях введения санкций США против госдолга РФ, после чего доллар и евро растеряли часть роста. Затем на появлении официальных новостей по санкциям к госдолгу РФ валюты кратковременно дополнительно подскакивали в пределах 30 копеек, однако вскоре вернулись на прежние позиции, как говорят трейдеры – "на факте" (свершении ожидаемого события).

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.13 мск уже растет всего на 62 копейки, до 76,49 рубля, курс евро – на 58 копеек, до 91,52 рубля, следует из данных Московской биржи.