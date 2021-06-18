МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Черная полоса для российской валюты постепенно сменяется на белую. Всю последнюю неделю евро снижается по отношению к рублю, а сегодня, 18 июня, на открытии торгов европейская валюта потеряла более 20 копеек, откатившись ниже 86 рублей. Последний раз на этой отметке евровалюту видели в августе прошлого 2020 года. Опрошенные агентством "Прайм" эксперты рассказали, стоит ли прямо сейчас переводить накопления в евро или нужно еще подождать.

РИСКИ ДЛЯ РУБЛЯ СНИЖАЮТСЯ

Одна из главных причин укрепления рубля к евро — снижение европейской валюты по отношению к доллару. Это реакция рынка на ужесточения сигналов ФРС. Будет ли рубль укрепляться дальше

Усиливает позиции отечественной валюты изменение монетарной политики ЦБ: рубль становится более привлекательным за счет повышения ставки (напомним, что на прошлой неделе ее подняли на 0,5% — до 5,5% годовых). Вполне возможно, что этот тренд продолжится на ближайших заседаниях.

Другим фактором укрепления рубля к евро и остальным валютам выступает снижение геополитической напряженности после встречи президентов Путина и Байдена в Женеве, отмечают аналитики.

Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что начало переговорного процесса между США и РФ снимает часть внешнеполитических рисков, обещая относительное санкционное спокойствие в среднесрочной перспективе.

"Во многом именно политический фактор является доминирующим в рисковом профиле рубля, и даже учитывая то, что кроме взаимного возвращения послов каких-то важных договоренностей достигнуто не было, многие инвесторы восприняли встречу президентов как довольно значимый позитивный шаг", — добавляет аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.

С приходом новой волны коронавируса российские власти объявили о массовой вакцинации в порядке особых рекомендаций. Это должно поддержать экономику и позволяет говорить о крепких позициях рубля относительно других валют, в частности, евро, добавляет заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.

"В Евросоюзе пока не самая лучшая ситуация с Covid, растет инфляция и ЕЦБ не спешит повышать ставки", — отметил он. Российский ЦБ, напротив, видя рост инфляции, оперативно реагирует и повышает ключевую ставку. Это дает ожидаемый результат: рост инфляции замедляется. Инвесторы, в свою очередь, внимательно следят за деятельностью центральных банков, что также влияет на курсы валют, говорит аналитик.

Всё это указывает на высокую вероятность более сильного рубля в перспективе, резюмировал Кочетков.

ПРОДАВАТЬ ИЛИ ПОКУПАТЬ

На данный момент все указывает на дальнейшее укрепление рубля относительно других валют. Кочетков допускает, что до конца лета российская валюта укрепится до отметок 70 рублей за доллар и 84 рубля за евро. Чем дальнейший рост цен на нефть опасен для рынка

Маслов прогнозирует, что к сентябрю нам стоит ждать рубль в коридоре 70-74 рубля за доллар и 84 —87 рублей за евро.

При этом ни один эксперт не решился прогнозировать курс рубля к основным валютам до конца текущего 2021 года ввиду все еще довольно нестабильной ситуации с коронавирусом как в России, так и в мире.

"Если пандемия начнет сходить на нет, мировые рынки перейдут к последним этапам восстановления, а новых геополитических шоков не случиться, не исключено, что российская валюта может находится в диапазоне 69-72 рубля за доллар и 82-85 рублей за евро", — анализирует Маслов и отмечает, что покупать евро с целью заработать пока рано. "Надо дождаться новых данных по темпам вакцинации и о том, как именно будет открываться ЕС для туризма. Когда мы увидим значительные движения в этом направлении, спрос на евро будет расти, и наши сограждане станут активно его покупать", — поясняет он.

Если говорить о среднесрочной перспективе, то Кочетков допускает покупку европейской валюты при нынешнем курсе при наличии конкретных целей, которые предполагают использование евро. "Но для более долгосрочных покупок имеет смысл рискнуть и дождаться значений около 83-85 рублей за евро", — подытожил специалист.