МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Доллар ослабевал относительно индекса развивающихся валют и, возможно, эта тенденция сохранится в ближайший месяц. Продавать доллар имеет смысл только в том случае, когда взамен идет покупка резервной валюты, рассказал агентству "Прайм" главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян.

"Пандемия, несмотря на третью волну, уже глубоко в рынке, поэтому дальнейшие улучшения будут только подогревать рост развивающихся экономик", — полагает он.

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Однако, с точки зрения сбережения, все же стоит остерегаться спекуляции на валюте — номинальный курс валют не имеет четкой взаимосвязи ни с одним фундаментальным фактором.

"С точки зрения сбережений, портфель из евро и доллара до сих пор является надежным способом сохранения их стоимости", — заключил Мкртчян.