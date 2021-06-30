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Финансист дал совет, надо ли продавать доллары прямо сейчас
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Доллар ослабевал относительно индекса развивающихся валют и, возможно, эта тенденция сохранится в ближайший месяц. Продавать доллар имеет смысл только в том случае, когда взамен... ПРАЙМ, 30.06.2021
евро, доллар, рубль, новости, рынки, валюта, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Доллар ослабевал относительно индекса развивающихся валют и, возможно, эта тенденция сохранится в ближайший месяц. Продавать доллар имеет смысл только в том случае, когда взамен идет покупка резервной валюты, рассказал агентству "Прайм" главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян.
"Пандемия, несмотря на третью волну, уже глубоко в рынке, поэтому дальнейшие улучшения будут только подогревать рост развивающихся экономик", — полагает он.
Так как экономики России, Бразилии, Китая, Индии и других развивающихся стран получили большой удар из-за пандемии, то можно ожидать, что рост в 2021 году у этих стран будет выше, чем у развитых, считает эксперт. Соответственно, валюты этих стран, возможно, укрепятся быстрее.
Однако, с точки зрения сбережения, все же стоит остерегаться спекуляции на валюте — номинальный курс валют не имеет четкой взаимосвязи ни с одним фундаментальным фактором.
"С точки зрения сбережений, портфель из евро и доллара до сих пор является надежным способом сохранения их стоимости", — заключил Мкртчян.