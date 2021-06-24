МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Усилия Москвы и Пекина по отказу от доллара не разрушат американскую валюту, но снизят его роль в региональной и международной торговле, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Вместе с тем, у главной резервной валюты мира все еще не нашлось конкурентов. Однако не исключено, что в ближайшее десятилетие ситуация изменится, и снижение статуса американской валюты станет следующим значимым глобальным кризисом. Спрос россиян на иностранную валюту в апреле резко сократился

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявил: Штаты не опасаются того, что Россия и Китай откажутся от доллара. "Этого нет на наших радарах. Возможный отказ России и Китая от доллара не окажет на него никакого влияния", — заявил он.

"Доллар — мировая резервная валюта, другой, которая бы смогла соревноваться с ним, нет и близко", — добавил Пауэлл на слушаниях в парламенте США.

По его мнению, силу доллара обеспечивают работающие демократические институты США, открытые рынки и низкая инфляция.

КУРС НА ОТКАЗ

Пекин и Москва давно держат курс на отказ от американского доллара в торговых операциях. Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара

"Нашим странам не выгодно, чтобы доллары копились на счетах — тем самым растет уязвимость перед американскими санкциями. США продолжает экономические войны с Китаем и без боя звание мировой экономики номер один Поднебесной не уступит", — рассказал "Прайму" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.

При этом, считает он, доллару ничто не угрожает. Китай и США являются друг для друга вторыми по объему торговыми партнерами. Поднебесной не удалось построить емкий внутренний рынок и ее экономика остается экспортоориентированной. Отказ от доллара в торговле КНР-США, добавляет эксперт, приведет к тому, что китайсике компании не смогут экспортировать товары в США в прежнем объеме.

Еще сто лет назад британский фунт стерлингов был одной из самых значимых валют мира. Но с тех пор его роль угасла, сам фунт стерлингов остаётся резервной валютой, но "далеко не валютой, определяющей мировую торговлю и оценку богатства", — продолжает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

По его мнению, усилия России и Китая в процессе отказа от доллара не разрушат американскую валюту. Но снизить её роль в региональной торговле и на международном уровне — вполне реально.

"Китай уже переводит торговлю со своими партнёрами на юань, но пока не может говорить о формировании мировых цен. Ценообразование большинства товаров всё ещё происходит на американских биржах и в американском долларе. Тем не менее, если востребованность доллара сократится в перспективе нескольких лет, США начнут испытывать определённые проблемы с размещением своего постоянно растущего долга", — рассуждает Кочетков.

Это может стать причиной более высокой инфляции в долларе и повышенного спроса на другие защитные активы, как, например, промышленные металлы, золото.

ДОЛЛАР ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Между тем, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин полностью согласен со словами главы ФРС по поводу мирового статуса доллара и отсутствия в этом плане конкурентов.

"Для того чтобы подорвать этот статус, необходимо появление столь же крупной, а главное — диверсифицированной, как американская, экономики, а также отсутствие в таком государстве серьезной национальной разобщенности и дезинтеграционных процессов, что мы наблюдаем в ЕС", — убежден он. Евро сдает позиции. Стоит ли вложиться в эту валюту уже сейчас

Поэтому даже появление более 20 лет назад столь сильной валюты, как евро, в таком крупном региональном и экономическом образовании, как Евросоюз, почти не изменило статус доллара в качестве главной резервной валюты и основного платежного средства в международной торговле.

Кроме того, Бабин напоминает, что в долларах США торгуется большинство товаров и других инструментов на ключевых биржах. Поэтому даже в случае полного отказа во взаимной торговле от американской валюты контрагентам все равно придется ориентироваться на ее курс, а также на стоимость товаров и услуг на мировом рынке, котируемых в долларах.

К тому же курс китайского юаня привязан к доллару, а динамика пары USD/CNY выступает одним из основных индикаторов настроений инвесторов, особенно на развивающихся рынках. Формирование курса китайской валюты является важным инструментом регулирования экономики со стороны властей Поднебесной.

"Поэтому вряд ли Китай пойдет даже на существенное сокращение долларовой составляющей в своей экономике, особенно во внешней торговле и финансовой сфере", — полагает эксперт.

СТАТУС ДОЛЛАРА — ДЕЛО ВРЕМЕНИ

Так или иначе, замены доллару на текущий момент пока нет, убеждены эксперты.

"Доллар, выпущенный век назад, является таким же платёжным средством, как и доллар, который отпечатан только вчера", — уверен Кочетков.

Многие валюты, включая юань и рубль, не отличаются "такой исторической стабильностью". Тем не менее, это не означает, что роль доллара будет оставаться неизменной.Европа продвигает евро, Китай борется за повышение статуса юаня. Если российские власти захотят, то внешнюю торговлю также можно перевести на рубли- это повысит устойчивость национальной валюты. Однако, по мнению аналитика, это лишит возможности использовать рыночные и нерыночные механизмы формирования выгодного для бюджета курса.

"Если что-то реально сейчас "убивает" доллар, так это монетарная политика властей США, которая носит во время коронакризиса сверхлиберальный характер", — полагает Верников.

Если нынешний всплеск инфляции доллара будет не временным, как уверяет ФРС США, то позиции этой валюты в мире пошатнутся. Ведь для международной торговли нужна стабильность. Доллар наносит удар по сырьевикам

Что касается сроков существенного изменения роли доллара, то, по мнению Кочеткова, можно говорить о ближайшем десятилетии.

"Возможно, что именно снижение статуса доллара будет следующим значимым глобальным кризисом", — заключил эксперт.