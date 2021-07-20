МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Рубль вечером укрепляется против доллара и евро, отыгрывая все-таки вернувшуюся к росту нефть.

Растущие в рамках коррекции российский и западные фондовые индексы также поддерживают восстановление курса российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.07 мск снижался на 34 копейки, до 74,31 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 87,57 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Поддержка приходит в первую очередь от рынка нефти, который, несмотря на внутридневную волатильность все-таки вышел в плюс к вечеру. Золото дешевеет на росте курса доллара

Цена на марку Brent коррекционно прибавляет 1,2% до 69,4 доллара после обвала в понедельник более чем на 6%. В среду трейдеры ожидают статистики по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю.

Аналитики предполагают, что показатель снизился на 4,2 миллиона баррелей после падения на 7,9 миллиона баррелей неделей ранее. Отчетная неделя может стать девятой подряд, когда запасы падают.

Настраивает на коррекцию и конъюнктура фондовых рынков. Так, западные биржевые индексы прибавляют 0,5-1,8%. Локальный возврат спроса на риск поддерживает статистика по США, которая превзошла ожидания аналитиков.

Так, количество новых домов в США, строительство которых было начато в июне, выросло на 6,3%, до 1,643 миллиона при прогнозе роста показателя до 1,59 миллиона.

В итоге, доллар и евро снижаются к рублю на 0,5-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ Рубль настроен вернуть утраченные позиции

Рублю помогала нефть, но днем она уходила в минус, впрочем, к вечеру котировки вновь росли, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Однако рублю в большей степени начал помогать налоговый период и ожидания нового повышения ставки ЦБ РФ — на рынке усиливаются ожидания ее роста на 75-100 базисных пункта. Чем выше ставка, тем выше будущая привлекательность рубля в рамках стратегии Carry Trade. В краткосрочном плане рублю важно, чтобы день закрылся ниже 74,5 рубля за доллар, чтобы отменился импульс движения его курса в сторону 75,3 рубля", — сказал он.

Текущая коррекция в нефти может с большой вероятностью оказаться временным явлением, и вскоре цена Brent вновь вернется выше 70 долларов за баррель, считает Максим Бирюков из УК "Альфа-капитал".

"В этом свете курс имеет высокий шанс откатиться к 74 рублям за доллар и даже ниже. Особенно, если аппетит к риску вернется на фоне переоценки рынком эффекта от новой волны пандемии", — добавляет он.

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