МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Инвесторы обратили внимание на британский фунт, сообщило агентство "Блумберг". Рост интереса к валюте обусловлен ожиданием результатов массовой вакцинации в Великобритании в свете распространения новых заразных штаммов коронавируса. Фунт дорожает к доллару на фоне статистики из Великобритании

Британия является примером сильной экономики, столкнувшейся с заражением новым штаммом "Дельта". При этом в стране хорошие показатели вакцинации граждан. В этом смысле Британия является «дорожной картой» того, как развитые страны будут выходить из экономического кризиса, вызванного пандемией.

Однако решение британских властей продлить до 19 июля ограничительные меры, связанные с пандемией, оказало давление на фунт. Кроме того, неизвестно, куда пойдет курс после 19 числа.

Опрошенные агентством эксперты считают, что британская валюта немного укрепится к концу года. Согласно прогнозам, курс составит $1.42 против $1.38 (курс на второе июля).

"Будущее валюты неоднозначно. Мы знали, что не должно было быть резкого роста, и знали, что будет непросто", — сказал глава управления стратегического планирования банка Натиксис Эсти Двэк.

Сообщается, что положение фунта в июне было худшим за последние девять месяцев. Британская валюта проседала на фоне общей обеспокоенности в связи с распространением нового штамма коронавируса "Дельта". Евросоюз и Британия передумали ссориться из-за рыбы

В то время как число случаев заболевания COVID-19 бьет январские рекорды, число смертей и госпитализаций в Британии удается сдерживать. Это стало весомым аргументом в пользу вакцинации. Сейчас привито около половины населения Британии, следует из данных агентства.

Однако отчеты о смертности и госпитализации могут расходиться с реальным положением дел. Показатели следующих недель станут решающими.

Коронавирус штамма "Дельта" проник почти в сто стран мира с тех пор, как был впервые выявлен в Индии в октябре прошлого года. В ВОЗ считают, что в течение нескольких месяцев штамм может стать основным вариантом COVID-19.

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