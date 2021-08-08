МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Высокие цены на нефть и другие сырьевые товары продолжат поддерживать курс национальной валюты на следующей неделе, рассказал "Российской газете" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Эксперт рассказал, кто и зачем покупает кнопочные телефоны

При этом аналитик не исключил возможности коррекции вниз на нефтяном рынке, которая может быть вызвана началом четвертой волны пандемии. Положительную динамику на рубль также окажет рост привлекательности операций керри трейд, который был вызван повышением ключевой ставки Банком России в конце июля 2021 года, сообщило издание.

Покупки золота и валюты по бюджетному правилу с 6 августа по 6 сентября 2021 года на 315,9 миллиарда рублей, которые запланированы Министерством финансов, могут сделать укрепление рубля менее заметным, рассуждает эксперт Совкомбанка.

НЕФТЬ

Потенциал роста "черного золота" ограничен вспышками заболеваний COVID-19 в Китае, где были введны новые ограничительные меры, сообщил начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

"Иранский фактор пока отходит на второй план, но также сохраняет в себе потенциальный риск для котировок. Таким образом, худшее для нефтяного рынка, вероятно, позади, но продемонстрировать полноценный рост в ближайшие дни вряд ли получится, поскольку риски ухудшения ситуации с пандемией в мире, и, в частности, в азиатских странах, остаются высокими", — прокомментировал финансист. Автоэксперт объяснил, почему машину "тянет" в сторону при движении

Евстифеев считает, что диапазон цен на следующую неделю — 70-72 доллара по марке Brent.

Биржа

Ключевыми факторами для мировых рынков остаются данные о потребительской инфляции в США и риторика ФРС, прогнозирует эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Сильный отчет по рынку труда США за июль может ускорить решение ФРС о сокращение объемов программы выкупа активов, что ухудшило настроение на мировых рынках, напомнил специалист.

"Скорее всего, до среды индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 3770-3835 пункта, индекс РТС — 1615-1655 пункта. Если инфляционные показатели США не испугают рынки, мы можем пробить установленные сегодня месячные вершины. В этом случае индекс Мосбиржи способен направиться к ближайшему сопротивлению 3863 пункта, индекс РТС — к аналогичному техническому препятствию 1662 пункта", — подытожил Дмитрий Бабин.

Читайте также:

Лимит исчерпан: что ждет мировую экономику, если Америка объявит дефолт



