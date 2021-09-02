МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. На открытии рубль испытал кратковременное снижение, но затем стал укрепляться благодаря восстановлению мировых рынков и нефтяных цен, которые поначалу находились под давлением.

Негативом выступил очередной выпад китайских властей против корпоративного сектора. На этот раз регулирующие органы вызвали и опросили представителей 11 агрегаторов такси, потребовав прекратить несоблюдение установленных правил ведения бизнеса. Однако этот новостной драйвер быстро исчерпал свое воздействие на биржевые площадки.

Развивающиеся валюты в начале дня умеренно снижались из-за восходящей динамики доллара. Однако утром он стал быстро сдавать позиции, улучшив ситуацию в секторе, большинство представителей вышло в плюс.

Благодаря активному росту глобальных площадок и нефтяных цен, на старте основной сессии рубль усилил восходящую динамику, обновив месячный максимум к доллару и двухнедельный — к евро.

Российский долговой рынок рискует прервать серию из четырех сессий роста. Индекс гособлигаций RGBI с открытия устремился вниз, растеряв достижения предыдущих трех дней. Давление на ОФЗ оказало сохранение высоких темпов инфляции, угрожающее продолжением роста ключевой ставки ЦБ РФ.

Рубль сохраняет восходящую тенденцию, однако любое ухудшение внешнего фона вызывает ощутимую просадку. Учитывая неопределенность с экономическими данными и фактор пятницы, российской валюте будет трудно ускорить рост, тем более, у доллара поблизости находится сильная поддержка 72,68 рублей.

Нефть устремилась вверх

Поначалу нефтяные цены умеренно снижались, но затем перешли к поступательному росту. Просадку, произошедшую в начале европейских торгов, быстро выкупили, после чего подъем ускорился. Сейчас Brent прибавляет 0,9% немного ниже уровня 72 доллара.

Вчера нефтяной рынок быстро восстановился после провала, вызванного утверждением ОПЕК+ планового наращивания нефтедобычи. Решение было ожидаемым и по факту началось восходящее движение котировок, которое сегодня получило развитие благодаря улучшению ситуации на глобальных площадках. Дополнительную поддержку сырьевым товарам оказывает снижение доллара.

Доллар возобновил снижение

В начале дня индекс доллара (DXY) пытался развить отскок, произошедший вчера от нового месячного минимума, однако утром снижение возобновилось. Сейчас DXY теряет 0,1% вблизи значения 92,4 п.

Сегодня инвесторы будут оценивать отчет по количеству обращений за пособием по безработице в США (15:30 МСК). Вместе с завтрашними данными по новым рабочим местам вне сельскохозяйственного сектора это отразит общее состояние рынка труда, способное повлиять на решение ФРС по срокам и темпам сокращения монетарных стимулов. Поэтому данная статистика может вызвать сильные движения на всех площадках.

Европейская валюта поначалу находилась под умеренными давлением, но утром вернулась к восходящей динамике. В данный момент пара EUR/USD торгуется около уровня 1,185, прибавляя 0,1%.

Техническая картина

Пара USD/RUB продолжает развивать нисходящее движение, приближаясь к сильной поддержке 72,68 рублей. В случае закрытия часовой свечки под этой отметкой, следующей целью снижения может выступить уровень 72 рублей.