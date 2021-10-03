МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. На предстоящей неделе наметившаяся тенденция на ослабление российского рубля по отношению к доллару США может получить развитие. На наш взгляд, курс USD/RUB будет находиться преимущественно в диапазоне 72,7-73,7 рублей. Такое мнение высказала в своем комментарии для агентства "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.

Она считает, что на глобальных рынках в настоящее время наблюдается повышенный спрос на американскую валюту в ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва. Инвестиционный стратег рассказал, когда ждать обвала американских рынков

"Как отметил глава ФРС Джером Пауэлл по итогам сентябрьского заседания регулятора, по мере восстановления американской экономики и приближения уровня занятости и инфляции к своим долгосрочным целевым значениям в скором времени может возникнуть необходимость в постепенном сворачивании программы покупки активов. Решение об этом может быть принято уже на ноябрьском заседании 2-3 ноября", — напомнила Зайцева.

При этом аналитик отметила, что большинство членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) сходятся во мнении о том, что действие программы QE полностью должно завершиться к середине 2022 года. "Более того, как показал новый график dot plot, 9 из 18 руководителей ФРС ожидают повышения базовой ставки в 2022 году, причем трое из них полагают, что ставка будет увеличена дважды. Подъема ставки в 2023 году ожидают 17 из 18 членов FOMC, в 2024 году — все 18", — добавила она.

Зайцева подчеркнула, что "на фоне общего укрепления американского доллара российскому рублю все тяжелее будет удерживаться на достигнутых вершинах".

Вместе с тем, аналитик заверила "Прайм", что фактор монетарной политики Банка России на среднесрочном горизонте по-прежнему будет оказывать поддержку нацвалюте. "ЦБ РФ еще не завершил цикл ужесточения ДКП, и на ближайшем заседании, которое состоится 22 октября, с высокой долей вероятности повысит ключевую ставку до 7%", — пояснила она. Эксперт дал прогноз, что будет с рублем, долларом и евро в октябре

Помимо этого, Зайцева указала на то, что нынешняя ситуация на нефтяном рынке играет не последнюю роль в формировании курса рубля.

Она отметила, что дальнейшая динамика цен на нефть во многом будет определена итогами встречи ОПЕК+, которая, как известно, пройдет 4 октября. В СМИ, например, появилась информация о том, что альянс рассматривает в качестве одного из сценариев возможность ускорения роста добычи, чтобы удовлетворить растущий спрос.

"В этой связи в начале недели вполне возможно повышение волатильности по курсу рубля", — подытожила аналитик.