МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Прогнозный диапазон по курсу рубля до конца года составляет 71,5-74 рубля за доллар. На данный момент ситуация для российской валюты складывается довольно благоприятно. Банк России еще не завершил курс на ужесточение монетарной политики: на ближайшем заседании 22 октября регулятор может повысить ключевую ставку до 7%, и эти ожидания оказывают поддержку рублю. Об этом рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.

При этом если инфляционное давление не снизится, эксперт ожидает еще как минимум одного повышения ставки в декабре до 7,25%. Также аналитик отмечает позитивное влияние на российскую валюту нефтяного фактора.

"Цены на нефть продолжают бить рекорды, и до конца года цена Brent ожидается в диапазоне 78-82 доллара за баррель, в связи с чем спрос на валюты стран-нефтеэкспортеров, в том числе рубль, будет сохраняться на высоком уровне", — считает Зайцева.

Газовый переворот на валютном рынке: что ждет рубль, доллар и евро Потенциальными угрозами для рубля являются риски введения новых санкций в отношении России. В конце сентября Палата представителей Сената США проголосовала за запрет американским гражданам совершать операции с российским госдолгом на вторичном рынке.

"В принципе, эти меры не несут прямых угроз финансовой стабильности России, однако их введение может спровоцировать отток средств американских инвесторов из ОФЗ и привести к временному снижению курса нацвалюты", — заключает эксперт.