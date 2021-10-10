МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Главным драйвером роста рубля остается энергетический сектор — газ, нефть и уголь, рассказал "Российской газете" руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Эксперт рассказал, что грозит рублю до конца года

"На фоне газового кризиса в Европе и Китае Россия продолжает в определенной степени диктовать свои правила, и за счет этого укрепляется национальная валюта", объясняет эксперт.

По его мнению, внимание инвесторов будет сфокусировано на развитии событий на энергетическом рынке, ситуации с китайскими застройщиками, в частности Evergrande, а также спорах внутри США относительно госдолга и сигналов ФРС по сворачиванию программы количественного смягчения. Кроме того, снова может возникнуть санкционная повестка, добавил Коган.

На этом фоне российская валюта может продемонстровать новый рекорд роста, установленный на прошедшей неделе, заявил финансист.

"Учитывая рекордные продажи валюты, которые частично будут нивелированы скупкой долларов Минфином, рубль имеет все шансы укрепиться на горизонте октября до 71 за доллар и 82 — за евро", — считает он.

Однако снижение цен на нефть и газ может привести к моментальному ослаблению рубля, поэтому предполагаемый коридор движения на первую половину недели видится в диапазоне 71-73 рубля за доллар и 82-84,5 рубля за евро, уточняет Коган.